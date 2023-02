‘Bas Nijhuis is een dissonant en niet langer geschikt als scheidsrechter’

Dinsdag, 21 februari 2023 om 07:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:18

Als het aan Arman Avsaroglu ligt zien we Bas Nijhuis niet meer terug als scheidsrechter op de Nederlandse velden. De verslaggever van de NOS sprak maandagavond in het Sportforum bij Langs de Lijn en Omstreken klare taal over de hoofdpersoon rond de wedstrijd RKC Waalwijk - Fortuna Sittard. Nijhuis gaf bij dat duel rood aan Fortuna-trainer Julio Velázquez en nam een aantal discutabele beslissingen. Wat Avsaroglu betreft is het klaar.

De meeste ogen waren vrijdag tijdens RKC - Fortuna gericht op Nijhuis. De arbiter stuurde Velázquez met twee keer geel naar de tribune, zag een vermeende overtreding van Etienne Vaessen over het hoofd in aanloop naar de 1-1 en liet een doldwaze actie van diezelfde doelman onbeslist in de slotfase. Nijhuis riep onder meer 'Stop it' naar Velázquez, die bleef doorpraten en seconden later de rode kaart kreeg gepresenteerd.

"Ik vind Bas Nijhuis niet meer geschikt als scheidsrechter", valt Avsaroglu maar meteen met de deur in huis. "Afgelopen vrijdag was daar het zoveelste voorbeeld van. Ik heb dit seizoen al een hele vreemde situatie gezien bij Volendam, waar Murkin iemand doormidden zaagde en Nijhuis geel gaf. Deze wedstrijd was ook heel vreemd. Over die trainer kun je twisten, of hij weggestuurd moet worden. Persoonlijk vind ik het gek dat een speler (Murkin, red.) geel krijgt voor een zaag en een trainer meteen rood krijgt als hij twee keer iets onaardigs zegt."

Avsaroglu is van mening dat Nijhuis zijn eigen regels bedenkt en de VAR sterk beïnvloed wordt. "Het helpt hem ook niet dat hij regelmatig in de media komt om alles uit te leggen en hij dat ook leuk vindt. Dat helpt hem niet. Ik vind dat hij eerst maar eens gewoon de regels moet naleven. Het erge is ook dat de VAR niet meer durft in te grijpen bij wedstrijden van Nijhuis. Het gaat echt invloed hebben op hoe de VAR functioneert. Nijhuis is een soort dissonant in het hele scheidsrechterskorps."