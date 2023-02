ADO-spelers klaagden bij Sneijder over Kuijt: ‘Ik gaf het Dirk door, maar...’

Maandag, 20 februari 2023 om 23:10 • Jeroen van Poppel

Wesley Sneijder kreeg klachten van spelers van ADO Den Haag over Dirk Kuijt, zo onthult eerstgenoemde in Veronica Offside. Sneijder ging met de kritiek vanuit de selectie naar zijn voormalig ploeggenoot bij Oranje, die vanwege de slechte resultaten op 22 november werd ontslagen als trainer van ADO. "Er waren gewoon te veel regels", weet Sneijder.

"Ik was vorig jaar, toen Dirk nog trainer was, bij Jong FC Utrecht - ADO in De Galgenwaard", leidt Sneijder zijn verhaal in. Die wedstrijd vond plaats op 12 september 2022 en eindigde in 1-1. "Ik sprak na afloop met een paar gasten van ADO. Die zeiden: 'Het moet een stuk soepeler. Er zijn te veel regels.' Een jongen zei zelfs: 'Regel jij dat even met Dirk.'"

Sneijder ging daarmee aan de slag en nam contact op met Kuijt. "Ik heb tegen Dirk gezegd: 'Probeer wat soepeler te zijn en geef die jongens wat ruimte. Misschien betaalt het zich terug.' Uiteindelijk is dat denk ik niet gebeurd." Sinds Dick Advocaat het roer overnam in de Hofstad, floreert ADO. De Hagenezen zijn al tien duels ongeslagen en staan na de zege op PEC Zwolle (3-1) bovenaan de derde periodestand.

"Dick is juist wél zo", weet Sneijder. "Er worden tegenwoordig zóveel regels gemaakt... laat die gasten een beetje vrij! Het is goed voor de groep, goed voor de sfeer." Jan Boskamp geniet van zijn vriend Advocaat bij ADO. "Dick houdt het voetbal gewoon simpel. Zo moet het. Die roept soms als het nodig is dat ze de bal lang moeten gooien, zodat ze verderop op het veld druk kunnen zetten. Als je Dick bezig ziet, dat is werelds! Echt klasse", glimlacht Boskamp na zijn kenmerkende uitspraak.