Wesley Sneijder: ‘Waar Noa Lang naartoe kan? Louis van Gaal zei het al...’

Maandag, 20 februari 2023 om 22:45 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:49

Wesley Sneijder veroordeelt het gedrag van Noa Lang, zo laat hij maandagavond weten. In het programma Veronica Offside komt de aanvaller van Club Brugge ter sprake vanwege een scheldpartij in de catacomben na het 2-2 gelijkspel tegen Cercle Brugge. Waar Sneijder kritisch kijkt naar de houding van Lang, weet Jan Boskamp dat de Oranje-international altijd hetzelfde is geweest.

“Ik ken Lang nog uit de jeugd van Feyenoord”, opent Boskamp na het bekijken van de beelden van Lang. “Hij kan echt verschrikkelijk goed voetballen. De laatste weken speelt hij weer goed en heeft hij weer een actie in huis, maar afgelopen weekend sloeg hij weer door. Nu zagen we weer het oude ‘Langetje’: hij was weer aan het vloeken en doen. Je moet ook niet vergeten dat Club Brugge normaal voor de titel speelt, maar nu hebben ze al negen wedstrijden op rij niet kunnen winnen. Op dit moment is hij wel de betere speler. Tegen Benfica werd hij overigens op handen gedragen, maar uit de acties die hij maakte leidden tot niets. Dan moet je toch eens gaan denken van: doe ik het wel goed zo?”

Lang steekt al sinds afgelopen seizoen niet onder stoelen of banken dat hij zinspeelt op een vertrek uit Brugge. “Waar hij naartoe kan? Hij werd door Van Gaal bestempeld als een fantastische invaller”, vertelt Sneijder. “Dat is denk ik zijn niveau: wel tegen Oranje aan, maar geen basis. Dit zijn wel zaken die eruit moeten”, refereert Sneijder aan de explosie van Lang. “Je kan wel kwaad zijn, maar dit moet je doen bij je medespelers in de kleedkamer. Dit staat niet, je moet het niet op deze manier doen. Je kan wel boos worden, maar dus niet op een plek waar camera’s alles kunnen opvangen. Zeg het dan gewoon tegen die spelers dat ze er iedere week niets van bakken. Hij kan trouwens wel lekker ballen, hoor.”

“Ik heb hem wel eens in de auto gehad”, voegt Andy van der Meijde toe. “Het is een hele lieve jongen. Hij is wie hij is en het maakt hem allemaal niet uit. Hij geeft nergens om; hij doet gewoon zijn eigen ding. Het is ook wel een kwaliteit, want dat had Zlatan ook. Ik keur dit gedrag trouwens ook af, laat dat duidelijk zijn”, besluit de analist.