Ajax-aankoop Mika Godts (17) etaleert klasse met sologoal vanaf middenlijn

Maandag, 20 februari 2023 om 21:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:29

Mika Godts heeft zich maandag voor het allereerst laten zien in het rood-witte shirt van Ajax. Het zeventienjarige talent, dat in januari werd weggehaald bij KRC Genk, debuteerde voor Jong Ajax in de wedstrijd tegen MVV en had minder dan zes minuten nodig om schitterend te scoren. Godts startte de individuele actie die daaraan voorafging vanaf eigen helft. Jong Ajax won uiteindelijk met 4-2. MVV is bezig aan een vrije val in de Keuken Kampioen Divisie en staat nu achtste. Jong Ajax klimt naar de vijftiende plek. Ondertussen leed NAC Breda een uiterst pijnlijke nederlaag bij hekkensluiter Jong FC Utrecht (4-1).\

Jong Ajax treedt op maandag vaak aan in een sterkere formatie en dat was tegen MVV niet anders. Dave Vos debuteerde als coach van de Amsterdamse beloften en zette Lorenzo Lucca en Francisco Conceiçao in de basis. Jong Ajax stond binnen acht minuten met 2-0 voor. Amourricho van Axel Dongen kreeg de bal in de vijfde minuut niet achter doelman Romain Matthys, maar Kian Fitz-Jim kon de rebound simpel inkoppen: 1-0. Drie minuten later trok Conceiçao vanaf de rechterzijde van het strafschopgebied naar binnen, om de bal hard en laag in de korte hoek te knallen: 2-0.

Droomdebuut voor Mika Godts: binnen 6 minuten al z'n eerste goal na een fraaie solo! ??#jajmvv — ESPN NL (@ESPNnl) February 20, 2023

MVV liet zich niet uit het veld slaan en kwam na een half uur spelen terug in de wedstrijd. Mart Remans verstuurde een artistieke steekbal op Sven Blummel, die koelbloedig de verre hoek vond: 2-1. In de rust was het tijd voor de entree van Godts. De hangende linksbuiten had minder dan zes minuten nodig om zijn eerste treffer voor Jong Ajax te maken. Godts dribbelde vanaf de middenlijn helemaal zelf naar het doel en passeerde onderweg een tegenstander, om van dichtbij beheerst binnen te schieten: 3-1.

Daarmee was de spanning niet voorbij, want MVV maakte er na ruim een uur 3-2 van. Jarne Steuckers had de tijd om een lage voorzet van Koen Kostons te controleren, waarna het een koud kunstje was om Charlie Setford te passeren. Dailon Rocha Livramento had de gelijkmaker daarna op de schoen, maar raakte de lat. Jong Ajax besliste het pas in blessuretijd via Jaydon Banel. De invaller zette zijn tegenstander met een schaar op het verkeerde been en vond precies de verre hoek: 4-2.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 25 18 3 4 33 57 2 Heracles Almelo 25 16 3 6 34 51 3 Almere City FC 25 13 4 8 7 43 4 VVV-Venlo 25 12 6 7 3 42 5 Willem II 25 11 7 7 13 40 6 FC Eindhoven 25 11 6 8 1 39 7 Jong AZ 25 11 5 9 4 38 8 MVV Maastricht 25 11 5 9 3 38 9 Telstar 25 9 9 7 -4 36 10 Roda JC Kerkrade 25 10 4 11 0 34 11 NAC Breda 25 10 4 11 -4 34 12 ADO Den Haag 25 9 7 9 -4 34 13 Jong PSV 25 8 7 10 -1 31 14 De Graafschap 25 8 6 11 -2 30 15 Jong Ajax 25 6 10 9 -3 28 16 FC Dordrecht 25 7 5 13 -11 26 17 FC Den Bosch 25 8 2 15 -15 26 18 Helmond Sport 25 7 5 13 -20 26 19 TOP Oss 25 7 3 15 -17 24 20 Jong FC Utrecht 25 5 5 15 -17 20