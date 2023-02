Álvarez treft Kraay jr. op parkeerplaats buiten beeld en spreekt Heitinga tegen

Maandag, 20 februari 2023 om 20:38 • Mart van Mourik

Er staat een vraagteken achter de inzetbaarheid van Edson Álvarez tegen 1. FC Union Berlin, zo maakt Hans Kraay junior maandagavond bekend. Na afloop van het Eredivisie-duel met Sparta Rotterdam (4-0) sprak trainer John Heitinga de verwachting uit dat de middenvelder van Ajax ‘gewoon’ inzetbaar zou zijn voor de return in de Europa League, maar even later gaf Álvarez zelf een andere verwachting. De Mexicaans international trof Kraay jr. buiten beeld op de parkeerplaats bij de Johan Cruijff ArenA, waar hij aangaf erg veel last te hebben van zijn schouderblessure.

In het duel met Sparta moest Álvarez de strijd noodgedwongen staken vanwege een schouderblessure en werd hij na zeventig speelminuten vervangen door Calvin Bassey. In het programma Voetbalpraat van ESPN laat Kraay jr. maandagavond weten dat Heitinga na afloop van de wedstrijd van zondag desgevraagd zei ervan uit te gaan dat Álvarez de ontmoeting met Union Berlin zou halen, maar de Mexicaan liet even later zelf een ander geluid horen.

“Ik liep naar mijn auto en daar liep ik Álvarez tegen het lijf”, vertelt Kraay jr.. “Ik vroeg hem: ‘En, hoe gaat het met je schouder?’ Hij zei dat de dokter ernaar gekeken had en dat zijn schouder niet gebroken of uit de kom is, maar dat hij veel pijn in zijn gewrichtsbanden had en het niet vertrouwt. ‘Maandag ga ik voor röntgenfoto’s naar het ziekenhuis’, zei hij. Álvarez is een twijfelgeval”, concludeert Kraay jr.

Mocht Álvarez het de return van komende donderdag wél halen, dan zou collega-analyticus Kenneth Perez er in ieder geval voor kiezen om hem op het middenveld te posteren. In het centrum van de verdediging wil Perez dan graag Bassey met Jurriën Timber zien. “Omdat Bassey de snelheid heeft die Union Berlin voorin ook heeft. Tegen Union Berlin moest hij een keer met Sheraldo Becker sprinten. Als Álvarez daar had gestaan, was het een-tegen-een met de keeper geworden.”