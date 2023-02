Cody Gakpo keert voor het duel met Sevilla eenmalig terug bij PSV

Maandag, 20 februari 2023 om 19:18 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:44

PSV is van plan om Cody Gakpo komende donderdag een fraai afscheid te geven in het Philips Stadion, zo weet het Eindhovens Dagblad maandagavond te melden. De 23-jarige aanvaller vertrok afgelopen transferperiode vrij plotseling naar Liverpool, waardoor hij bij PSV nog niet is uitgezwaaid. Naar verluidt kan Gakpo voor het Europa League-duel tussen PSV en Sevilla rekenen op een afscheid.

Gakpo vertrok in de winterstop voor een bedrag van ruim veertig miljoen euro naar Liverpool, waardoor hij zijn laatste wedstrijd voor PSV al had gespeeld zonder dat het Eindhovense publiek hem had uitgezwaaid. De club wil Gakpo alsnog een afscheid geven en komende donderdag lijkt het meest geschikte moment om dat in te plannen.

Liverpool komt komende dinsdag in actie in de achtste finale van de Champions League, waarin Real Madrid de tegenstander is. Na de ontmoeting in het miljardenbal werkt Liverpool zijn volgende wedstrijd op zaterdag af tegen Crystal Palace, waardoor Gakpo op donderdagavond de tijd zou hebben om naar Eindhoven te reizen. In het Philips Stadion moet PSV de 3-0 nederlaag van afgelopen donderdag zien goed te maken tegen Sevilla.

Tussen 2007 en 2022 was Gakpo actief bij PSV. Hij beleefde een absoluut hoogtepunt in 2018, toen hij landskampioen werd. Afgelopen voetbaljaargang legde hij met de Eindhovenaren beslag op de TOTO KNVB Beker. In totaal kwam Gakpo in 159 officiële duels tot 55 doelpunten en 50 assists.