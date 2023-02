Vrouwenelftal mishandelt arbiter: beelden tonen rake highkicks en klappen

Maandag, 20 februari 2023 om 18:18 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:20

De wedstrijd tussen de Congolese vrouwenelftallen van Motema Pempe en TP Mazembe is afgelopen weekend volledig uit de hand gelopen. De dienstdoende scheidsrechter weigerde bij een 1-5 tussenstand een strafschop toe te kennen aan de thuisploeg, waarna meerdere speelsters agressief werden. De arbiter werd achternagezeten en met vuistslagen én trappen aangevallen.

Beelden die in handen zijn van het Algemeen Dagblad tonen het wangedrag van de speelsters van Motema Pempe. Hoewel het vermeende penaltymoment niet zichtbaar is op het beeldmateriaal, wordt duidelijk dat een beslissing van de leidsman tot veel controverse leidde. Door minimaal vijf speelsters van de thuisploeg werd de arbiter achtervolgd, maar hij slaagde er niet in om te ontsnappen aan de aanval.

De speelsters reageerden agressief nadat ze geen strafschop kregenhttps://t.co/pJXsAiZYHf — AD.nl/sportwereld (@ADSportwereld) February 20, 2023

In een poging zich te verbergen voor het geweld van het team belandde hij in een hok langs het veld. In die cabine werd hij het slachtoffer van mishandeling, zo is te zien op de video. Meerdere speelsters delen rake klappen en trappen uit aan de scheidsrechter, die uiteindelijk naar de catacomben vluchtte. Het is vooralsnog onduidelijk of de arbiter gewond is geraakt. De betrokken speelsters zijn met onmiddellijke ingang geschorst en volgens de berichtgeving is er bovendien een aanvullend onderzoek gestart.