PSG-trainer Galtier reageert op krankzinnige actie van coachende td Campos

Maandag, 20 februari 2023 om 17:08 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:19

Paris Saint-Germain-trainer Christophe Galtier heeft geen problemen met Luís Campos Campos. De technisch adviseur van de Franse grootmacht baarde zondag opzien door van de tribune af te komen tijdens het duel met OSC Lille. De Portugees meldde zich langs de zijlijn naast Galtier om de spelers toe te schreeuwen. Toeval of niet, maar PSG trok de wedstrijd na de inmening van Campos alsnog met 4-3 naar zich toe.

PSG leek zondag op weg naar eenvoudige zege op Lille, maar gaf een 2-0 voorsprong vervolgens uit handen. Een kwartier voor tijd was de maat voor Campos vol. De technisch adviseur meldde zich bij een 2-3 achterstand langs de zijlijn en begon zich te mengen om Galtier bij te staan. Campos zorgde voor een uiterst opmerkelijke actie door van alles te schreeuwen naar de spelers van PSG en de wedstrijdleiding.

Bizarre scenes in Paris as Sporting Director Luis Campos walks into manager Christophe Galtier’s technical area and starts shouting at officials and the players alike. pic.twitter.com/efGFUCr85i — Get French Football News (@GFFN) February 19, 2023

De Parijzenaren wisten de wedstrijd vervolgens in de slotminuten alsnog te kantelen dankzij treffers van Kylian Mbappé en Lionel Messi. Galtier heeft geen probleem met de opmerkelijke actie van zijn technisch adviseur. “Luis is gepassioneerd, ik zie dit niet als bemoeienis. Hij is heel erg gedreven en heeft net als iedereen bij ons grote ambities", zei de oefenmeester tegenover Franse media. “Luis toonde zijn enorme betrokkenheid.”

Campos meldde zich vorige week in de rust van het duel met AS Monaco al in de kleedkamer van PSG na een 3-1 nederlaag. "Dat was geen probleem voor mij, omdat hij zich niet bemoeit met het technische en tactische gedeelte”, aldus Galtier. Met de overwinning op Lille wist PSG een slechte reeks te doorbreken. De laatste drie duels werden allemaal verloren. Vorige week verloor het sterrenensemble in de achtste finales van de Champions League met 0-1 van Bayern München. De return staat 8 maart op het programma.