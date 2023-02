Real en Ancelotti moeten twee sterkhouders missen voor kraker tegen Liverpool

Carlo Ancelotti kan dinsdagavond geen beroep doen op Toni Kroos en Aurélien Tchouaméni. De Koninklijke neemt het in de achtste finales van de Champions League op tegen Liverpool. Het tweetal ontbreekt in de selectie van Real voor het duel op Anfield.



Karim Benzema behoort in tegenstelling tot Kroos en Tchouaméni wel tot de wedstrijdselectie van Real. De Madrilenen wonnen zaterdagavond met 0-2 van Osasuna. Benzema moest dit duel nog aan zich voorbij laten gaan, maar is fit genoeg voor de kraker tegen Liverpool. De 35-jarige Benzema kampte dit seizoen al met meerdere blessures, waardoor Ancelotti slechts in 13 van de 22 competitieduels een beroep op zijn spits kon doen.

Bij Liverpool is Darwin Nuñez een twijfelgeval. De Uruguayaanse spits liep in de Premier League-wedstrijd tegen Newcastle United (0-2) van afgelopen zondag een blessure op. “Er is een kans dat hij gaat spelen”, zei de manager op een persconferentie ter voorbereiding het Champions League-duel."We moeten bekijken hoe hij omgaat met de pijn en als we dat weten, nemen we een beslissing.”

Vorig seizoen stonden de twee Europese grootmachten nog tegenover elkaar in de finale van het miljardenbal. In Parijs won Real met 1-0 door een doelpunt van Vinícius Júnior. Op de afsluitende persconferentie kwam het duel ter sprake en Klopp keek de wedstrijd afgelopen weekend voor het eerst terug. “Het was een martelgang”, liet de manager van Liverpool weten.

Klopp vond dat Liverpool namelijk een goede wedstrijd speelde ondanks de nederlaag. “We hadden kunnen winnen, maar zij maakten de beslissende goal. Je zag hoeveel ervaring zij hebben, dat zij hun zelfvertrouwen niet verliezen en dat ze er zijn om hun kans te grijpen. Dat is wat je van hen kan leren." Klopp weet tegelijkertijd dat het duel weinig zegt over de huidige verhoudingen. “Het zijn weer twee heel andere teams.”