Europese topclubs willen Franse WK-finalist komende zomer gratis oppikken

Maandag, 20 februari 2023 om 16:06 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:12

Marcus Thuram vertrekt komende zomer transfervrij bij Borussia Mönchengladbach. De 25-jarige aanvaller beschikt over een aflopend contract en gaat volgens technisch directeur Roland Virkus niet bijtekenen. Thuram staat door zijn transfervrije status in de nadrukkelijke belangstelling van vele topclubs.

De negenvoudig Frans international loopt in juni uit zijn contract in Duitsland. “We zijn tot het maximale gegaan", zegt Virkus tegenover Sport1. “We moeten accepteren dat er nu eenmaal grotere clubs zijn waar Marcus naartoe zou kunnen gaan. De sportief directeur baalt ervan dat Mönchengladbach geen transfersom aan Thuram overhoudt. “Het is natuurlijk geen positieve situatie. Ik kan me daar niet mee verzoenen.”

Thuram, de zoon van oud-wereldkampioen Lilian Thuram, werd eind vorig jaar door bondscoach Didier Deschamps op het laatste moment alsnog geselecteerd voor het WK in Qatar. In de verloren finale tegen Argentinië kwam hij als invaller binnen de lijnen. Thuram kan rekenen op interesse van onder meer Arsenal, Barcelona, Bayern München, Chelsea en Paris Saint-Germain. Door zijn transfervrije status is Thuram een aantrekkelijke, goedkope optie voor vele topclubs.

De spits sloot zich in de zomer van 2019 aan bij Mönchengladbach en kwam tot nu toe tot 124 wedstrijden, 42 doelpunten en 26 assists voor die Fohlen. Dit seizoen was hij al goed voor elf treffers in de Bundesliga. Mede dankzij zijn treffer won Mönchengladbach afgelopen zaterdag met 3-2 van Bayern München.