KNVB breidt pilot tegen racistische spreekkoren uit met ADO en FC Utrecht

Maandag, 20 februari 2023 om 15:36 • Davey de Laat • Laatste update: 15:37

De KNVB is met ADO Den Haag en FC Utrecht het vierde project van dit seizoen ingegaan. In juni werd er bij Feyenoord, PSV en PEC Zwolle slimme technologie uitgeprobeerd om racistische en discriminerende spreekhoren tegen te gaan. De pilot is onderdeel van ‘Ons Voetbal Is Van Iedereen’, het aanvalsplan van de Rijksoverheid, KNVB, Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie tegen racisme en discriminatie in het voetbal.

De voetbalbond hoopt met dit project audiovisueel materiaal te verzamelen zodat de onruststokers op de tribune sneller worden herkend. De basis van de oplossing is ruim tien jaar geleden samen met TNO ontwikkeld en succesvol toegepast in het stadion van ADO Den Haag. In dit project wordt de technologie verder ontwikkeld op het gebied van kwaliteit (audio en beeld) en gebruiksvriendelijkheid voor een optimaal en hopelijk makkelijker gebruik in andere stadions. De projecten van ADO Den Haag en FC Utrecht lopen tot eind december 2023.

De pilot waarbij slimme technologie wordt ingezet om racistische en discriminerende spreekkoren in stadions tegen te gaan, is tussentijds uitgebreid. De pilot is onderdeel van het plan ‘Ons Voetbal Is Van Iedereen’. https://t.co/0Vj56JdhP0 — KNVB (@KNVB) February 20, 2023

Het project werd eind 2019 in het leven geroepen wegens discriminerende spreekkoren richting Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira. Door een gebrek aan bewijs was het niet mogelijk om alle daders te vinden, een deel van de daders kon zo vrijuit gaan. Een onderdeel van ‘Ons Voetbal Is Van Iedereen’ is daarom het beschikbaar maken van slimme technologie in voetbalstadions. Afgelopen weekend werd tijdens FC Utrecht – PSV (2-2) nog van de tribunes geschreeuw dat ‘Alle boeren homo’s waren’. Van die spreekkoren wil de KNVB af.