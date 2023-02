Ronald Koeman wordt getipt: ‘Hem moet je sowieso bij Oranje halen’

Maandag, 20 februari 2023 om 15:12 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:23

Volgens Kees Kist kan een oproep van Lutsharel Geertruida voor het Nederlands elftal niet langer uitblijven. De rapporteur van De Telegraaf zag de verdediger van Feyenoord afgelopen zaterdag uitblinken tijdens de gewonnen topper tegen AZ (2-1). Kist is eveneens lovend over Alireza Jahanbakhsh, die op slag van rust de 1-1 voor zijn rekening nam.

Orkun Kökçü moest de kraker tegen AZ vanwege een schorsing aan zich voorbij laten gaan. Geertruida was daardoor de aanvoerder van Feyenoord tijdens het Eredivisie-duel in De Kuip. De verdediger maakte een goede indruk op Kist. “Geertruida is een topverdediger, met het karakter waar ik van hou. Hij klapte er tegen AZ ook weer als een beer in.”

De voormalig profvoetballer is van mening dat Koeman Geertruida moet selecteren voor Oranje. “Die moet je sowieso bij het Nederlands elftal halen als bondscoach, dat verdient hij ook. Hij geeft rust achterin, want is ook nog snel en kan voetballen”, vervolgt Kist. Als Trauner weer terugkomt, zou ik hem eigenlijk niet daar weghalen. Poeh, die keuze laat ik liever over aan Arne.”

Het optreden van Jahanbakhsh kon Kist ook bekoren. “Slot weet hoe hij hem precies zo ver krijgt als bij AZ. Hij is sterk, heeft veel overzicht en wil altijd de bal hebben. Daarmee is hij heel dreigend en enorm vervelend om tegen te spelen. Hij is altijd bezig met de ploeg en legt er enorm veel energie in, waaraan medespelers zich optrekken.”