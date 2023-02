Fortuna-trainer Velázquez gefileerd: ‘De clown Bassie onder de voetbaltrainers'

Maandag, 20 februari 2023 • Jordi Tomasouw

Ronald Waterreus heeft geen goed woord over voor Julio Velázquez. De Spaanse trainer van Fortuna Sittard werd tijdens het verloren Eredivisie-duel met RKC Waalwijk (3-1) van het veld gestuurd na herhaaldelijke aanmerkingen op scheidsrechter Bas Nijhuis. Waterreus noemt Velázquez onder meer ‘een belediging voor het trainersvak’.

Waterreus keek afgelopen vrijdag met de nodige verbazing naar de oefenmeester van Fortuna. “Na ruim vijftig minuten zuigen, etteren, mekkeren, misbaar maken, hoofdschudden en woest op en neer benen stuurde scheidsrechter Bas Nijhuis hem naar de tribune”, schrijft de oud-doelman in zijn column voor de Limburger. “De plek waar deze Spaanse trainer aan deel twee van zijn onemanshow begon.

“De wijze waarop hij zich tegen RKC manifesteerde, stond goed beschouwd symbool voor hoe hij dat al maanden doet. Velázquez is Diego Simeone in de overdrive, maar dan één zonder status. Velázquez is de opgewonden nar in de Raad van Elf, de Clown Bassie onder de voetbaltrainers. Knettergek, zoals u wilt.” Waterreus vindt het vreemd dat Velázquez denkt zich alles te kunnen permitteren. “Scheidsrechters uitdagen, tegen zijn dug-out meppen, toeschouwers irriteren; en-zo-voorts. Met zijn gespeelde temperamentvolle toneelstukjes is hij de slechtst denkbare ambassadeur die Fortuna zich kan wensen. Hij is een belediging voor het vak. En, dat vooral ook: voor zijn club.”

Waterreus verwacht niet dat Velázquez nog lang hoofdtrainer van Fortuna zal zijn. "In een notendop vertelt dit de aangekondigde ondergang van Velázquez bij Fortuna en straks onherroepelijk ook bij zijn dertiende, veertiende en 28ste werkgever. Een trainer die zichzelf belangrijker vindt dan zijn club, houdt het nergens lang vol.” Velazquez volgde begin september de door Fortuna ontslagen Sjors Ultee op. Onder leiding van de Spaanse oefenmeester werd de weg omhoog ingezet. Dankzij zeven zeges en vijf remises uit zeventien duels staat Fortuna momenteel op een elfde plaats.