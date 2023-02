Voorzitter Royal Antwerp kondigt miljoeneninjectie aan na recordverlies

Maandag, 20 februari 2023 om 14:12 • Paul Jeursen • Laatste update: 14:13

De voorzitter van Royal Antwerp, miljardair Paul Gheysens, gaat de club een flinke financiële injectie geven. In de jaarrekening van Antwerp valt te lezen dat de voorzitter via zijn firma Goala, zo’n 47,5 miljoen euro opzij heeft gezet voor een nieuwe kapitaalsverhoging. Dat meldt De Morgen. Twee weken geleden werd bekend dat de club een verlies van 31,5 miljoen euro had geleden. Dit was verreweg het meeste van alle clubs in de Belgische competitie.

Een groot deel van de investering van 47,5 miljoen euro die Gheysens doet, zal worden ingezet om het enorme verlies uit het voorbije boekjaar af te dekken. Het is dus niet zo dat het geld volledig kan worden gebruikt voor het kopen van nieuwe spelers. In het verleden stak Gheysens al zo'n 115 miljoen euro in the Great Old, waar technisch directeur Marc Overmars en trainer Mark van Bommel werkzaam zijn. Ook de Nederlanders Vincent Janssen, Gyrano Kerk (gehuurd van Lokomotiv Moskou), Calvin Stengs (gehuurd van OGC Nice) en Jurgen Ekkelenkamp zijn in Antwerpen actief.

Komende zomer kan Antwerp sowieso enkele miljoenen tegemoet zien. Onlangs werd bekendgemaakt dat de Ecuadoriaanse verdediger Willian Pacho na dit seizoen de overstap maakt naar Eintracht Frankfurt. Met de deal zou volgens de Belgische media zo’n zestien miljoen euro gemoeid zijn. Met dat bedrag zou Antwerp het clubrecord verbreken. Het huidige verkooprecord staat op vier miljoen euro. Voor dat bedrag verkaste Manuel Benson afgelopen zomer naar Burnley.

Onder leiding van Van Bommel staat Antwerp momenteel op een derde plek in de Jupiler Pro League. Het gat met koploper KRC Genk bedraagt wel tien punten. De nummer twee, Union Sint-Gillis, heeft maar drie punten meer dan de Antwerpenaren. Mocht de stand zo blijven, dan kwalificeert Antwerp zich wel voor de Champions’ Play-offs. Daarin strijden de bovenste vier teams via een verkorte play-off voor de titel.