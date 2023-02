‘Bayern komt in zoektocht voor versterking van middenlinie uit in Madrid’

Maandag, 20 februari 2023 om 13:26 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:01

Bayern München bekijkt de opties om zijn middenlinie te versterken, zo meldt Relevo. Dani Ceballos zou hoog op de verlanglijst van trainer Julian Nagelsmann staan. De 26-jarige middenvelder is sinds vorige maand basisspeler bij Real en heeft de Duitse oefenmeester sindsdien weten te overtuigen.

Nagelsmann verwacht dat Ceballos een goed middenveld zou kunnen vormen met Jamal Musiala en Joshua Kimmich. De trainer van Bayern is al langer een groot bewonderaar van de Spaanse voetbalschool. Bij RB Leipzig drong Nagelsmann aan op de komst van Dani Olmo, die bij die Roten Bullen direct uitgroeide tot een van de grote smaakmakers.

Ceballos beschikt bij Real over een aflopend contract. De elfvoudig international van Spanje heeft echter nog geen contractaanbod van Bayern ontvangen. De focus van Der Rekordmeister ligt momenteel op de spannende titelrace in eigen land en de Champions League-kraker tegen Paris Saint-Germain. De Duitsers wonnen het heenduel van de achtste finales in de Champions League met 0-1 dankzij een doelpunt van Kingsley Coman. De return vindt op 8 maart in München plaats.

Ceballos heeft al meerdere keren laten weten dat het zijn wens is om te slagen in het Estadio Santiago Bernabéu. De middenvelder wil een vaste waarde zijn in een ploeg die om de prijzen meespeelt. Volgens Relevo kan Ceballos op de korte termijn een contractaanbieding van Real verwachten. Hij maakte in 2017 voor circa 16,5 miljoen euro de overstap van Real Betis naar Madrid, waar hij nu voor het eerst voor een langere periode basisspeler is. Real verhuurde hem in 2019 nog twee seizoenen aan Arsenal.