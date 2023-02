‘Benzema twijfelt aan toekomst bij Real Madrid door Ancelotti en Saudisch bod’

Het is nog maar de vraag of Karim Benzema na de zomer nog voor Real Madrid speelt. Het contract van de huidige Ballon d’Or-winnaar loopt in juni van dit jaar af, en Benzema zou zijn toekomst in Madrid onder andere verbinden aan die van trainer Carlo Ancelotti. Ook zou de Fransman wel oren hebben naar een zeer lucratief bod uit Saudi-Arabië.

Fabrizio Romano meldde een tijd geleden al dat het contract van Benzema in Madrid tot en met de zomer van 2024 verlengd zou worden. Tot op heden is dat nog niet officieel bevestigd door zowel club als speler. Relevo meldde maandag dat Benzema twijfelt over zijn toekomst bij de Koninklijke vanwege de geruchten rondom Ancelotti en vanwege de mogelijke interesse uit het Midden-Oosten.

Benzema zou een duizelingwekkend aanbod uit Saudi-Arabië hebben gehad namens de regering van de Golfstaat. Hij zou zelf de club mogen kiezen waar hij voor zou willen spelen. Tevens zou de Saudische regering hem ambassadeur willen maken voor het Saudische WK-bid voor het eindtoernooi van 2030. Benzema zou hiervoor naar verluidt zestig miljoen euro ontvangen. Daar komt ook nog bij dat nieuwe aanwinsten, die voor een van de zestien clubs in de Saudische competitie gaan spelen, in het land geen inkomstenbelasting hoeven te betalen.

Of de spits ingaat op de avances is allerminst zeker. Benzema zou het liefste bij Real Madrid blijven, maar de onzekerheid over het aanblijven van Ancelotti zou hem niet lekker zitten. De Fransman is naar verluidt gek op zijn trainer en hij zou grote moeite hebben met de kritiek die de Italiaan de laatste tijd ten deel valt, nu Real Madrid acht punten achterstaat op aartsrivaal Barcelona. Mocht Ancelotti noodgedwongen moeten vertrekken uit Madrid, of als hij daadwerkelijk bondscoach van Brazilië wordt, zoals al een tijd wordt gesuggereerd, dan zou dat ook consequenties hebben voor een verblijf van Benzema in de Spaanse hoofdstad.