Voetbalzone zoekt per direct een freelance Video Content Manager

Maandag, 20 februari 2023 om 11:45 • Justus Dingemanse • Laatste update: 11:45

Voetbalzone is per direct op zoek naar een freelance Video Content Manager ter versterking van het videoteam. Heb jij een grote liefde voor voetbal, gevoel voor wat scoort, oog voor detail, en ervaring met het produceren en monteren van video-items? Stuur dan een mail met je cv, motivatie en eventuele werkvoorbeelden naar Head of Production Gino Ragueb op gino.ragueb(at)footballco.com.

Voorwaarden

- 8-16 uur per week op freelancebasis

- 3+ jaar relevante werkervaring met videoproductie

- Wisselende werktijden (ook in het weekend)

- Bij voorkeur woonachtig in de Randstad (kantoor is in Utrecht)

Taken

- Monitoren en beoordelen van intern en extern aangeboden video content

- Uploaden en beheren van sociale en video content

- Monteren (Adobe Premiere)

- Omslagfoto’s vormgeven (Canva, Azzuu en/of Photoshop)

- Captions schrijven

- Ondertitelen

- Feedback geven op items van anderen

- Publiceren en posten op verschillende kanalen

Vaardigheden

- Goede kennis van nationaal en internationaal voetbal

- Goede vaardigheid met Adobe Creative Cloud

- Vaardig met CMS & sociale media

- Gestructureerd en nauwkeurig

- Taalvaardig en creatief

- Communicatief en sociaal

- Proactief en zelfstandig

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.