Dit is waarom er bij Feyenoord geen sprake is van ‘kampioensgeluk’

Maandag, 20 februari 2023 om 15:00

De Eredivisie levert al sinds jaar en dag gespreksstof op in Nederland. Vooral de topclubs houden de gemoederen van miljoenen mensen vaak bezig. Voetbalzone houdt vanaf de eerste speelronde in 2023 de verrichtingen van Ajax, PSV en Feyenoord ook vanuit statistisch oogpunt in de gaten. Wat gaat er goed en wat moet er beter? In samenwerking met Opta is dit speelronde 22 in cijfers.

Waar de strijd om het kampioenschap lang tussen vijf ploegen ging, lijken Feyenoord en Ajax nu de twee grootste kanshebbers op de schaal. De Rotterdammers staan er na de 2-1 overwinning op AZ het beste voor, aangezien zij een voorsprong van drie punten op de rivaal uit de hoofdstad koesteren. De driepunter in de topper tegen AZ kwam echter niet vanzelf tot stand. In de slotfase zag Marcus Pedersen een van richting veranderd schot in de verre hoek ploffen, waarmee hij het winnende doelpunt op zijn naam kreeg. Dat Feyenoord weer een beslissende goal maakte op een laat moment en dat de poging werd getoucheerd, maakte dat het ‘kampioensgeluk’ vaak werd aangehaald. Dat is echter niet terecht.

Feyenoord dwingt het allemaal zelf af

Als iets vaker dan twee keer gebeurt, kan er sprake zijn van een patroon en wordt de factor geluk steeds minder aannemelijk. Dat gaat zeker op voor Feyenoord. Voor de derde keer sinds Arne Slot trainer is van de Rotterdammers, werd er een thuiswedstrijd gewonnen door een goal in minuut 90 of later. In de zestien (!) jaar daarvoor lukte dat niet één keer. Daarnaast verloor Feyenoord niet één van de acht wedstrijden waarin het op achterstand kwam en daarmee is het de ploeg die de meeste punten pakten na een achterstand. Tenslotte kwam de Stadionclub door de goal van Pedersen al voor de zestiende keer dit seizoen tot scoren van buiten het strafschopgebied. Dat is vaker dan elke andere club en maar één keer minder dan PSV, dat over het hele vorige seizoen zeventien keer van afstand scoorde. Kun je na die drie statistieken nog spreken van geluk? Fitheid, de wil om te winnen en een gezonde dosis opportunisme: dat zijn de redenen voor het huidige succes van Feyenoord.

John Heitinga heeft het lek boven bij Ajax

Hoe veranderlijk de voetballerij is, is te merken in en rondom de Johan Cruijff ArenA. Waar er tijdens de laatste weken van Alfred Schreuder als trainer van Ajax chagrijn heerste, is er onder Heitinga ruimte voor optimisme. Dat is logisch, want de regerend landskampioen liet tegen Sparta (4-0 zege) zien dat het ook weer dominant en verzorgd kan voetballen. Met een passnauwkeurigheid van 92,8 procent liet Ajax het hoogste percentage van alle clubs in de Eredivisie in de afgelopen elf jaar noteren, de twaalf schoten op doel waren het op een na hoogste aantal van dit seizoen en Heitinga werd de eerste trainer sinds Morten Olsen in 1997 die in zijn eerste vier Eredivisiewedstrijden zag hoe zijn ploeg minstens drie keer scoorde. De weg omhoog is ingezet door Ajax en als we Aad de Mos moeten geloven, staan de Amsterdammers aan het einde van de rit ook met de schaal in handen.

Het Eindhovens uitsyndroom staat een inhaalrace in de weg

Donkere wolken pakken zich samen boven PSV, zo schreef het Eindhovens Dagblad voorafgaand aan de uitwedstrijd bij FC Utrecht. Na het gelijkspel (2-2) in de Domstad zal de sfeer er niet beter op geworden zijn. Uitwedstrijden zijn een probleem voor het huidige PSV, dat de afgelopen vier duels op vreemde bodem niet wist te winnen en ook al twintig tegendoelpunten moesten slikken buiten het eigen Philips Stadion. Ter vergelijking: vorig seizoen kregen de Eindhovenaren over de hele jaargang twintig doelpunten tegen in uitwedstrijden. Het matige functioneren in uitduels maakt dat PSV geen reeks van gewonnen wedstrijden neer kan zetten en dat een poging om de marge met Feyenoord te dichten erg lastig wordt. De achterstand op de koploper bedraagt ondertussen al zes punten en er staat geen onderling duel meer op het programma.

Uitgelicht: Twente haakt af en Cerny vervult weer een negatieve hoofdrol

Na zestien minuten stond FC Twente al met 2-0 achter op bezoek bij Go Ahead Eagles. Het was in de afgelopen negentien jaar niet voorgekomen dat de Tukkers zo snel tegen een marge van twee doelpunten aankeken en ruim zeventig minuten waren vervolgens niet genoeg om het tij nog te doen keren. Het gebrek aan slagvaardigheid lag daaraan ten grondslag: van de negentien geloste schoten gingen er maar twee op doel en die verhouding was sinds het meten van de cijfers nog nooit zo laag bij Twente. Daarnaast deed Václav Cerny een aanval op zijn eigen negatieve record van aantal keer balverlies. Vorige week vestigde hij dat record door maar liefst 38 keer de bal te verspelen in de wedstrijd tegen FC Volendam, maar de Tsjech kwam er zondagmiddag met 29 keer balverlies gewoon weer bij in de buurt. Wellicht is het tijd voor een reservebeurt voor Cerny.