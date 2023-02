‘Het is wennen voor Gakpo. In het begin bij Liverpool verloor ik ook 6, 7 kilo'

Maandag, 20 februari 2023 om 11:17 • Paul Jeursen • Laatste update: 11:16

Dirk Kuijt is ervan overtuigd dat Cody Gakpo gaat slagen bij Liverpool. Tevens heeft hij goede hoop dat zijn ex-club dit seizoen in de top vier van de Premier League kan eindigen. In gesprek met Voetbal International zegt de Katwijker te zien dat het team van Jürgen Klopp nu in een transitie zit naar een nieuw elftal en dat tijd nodig heeft. Ondanks het weifelende begin van Gakpo bij the Reds, maakt Kuijt zich geen zorgen over zijn toekomst. “Ik vind hem een typische Liverpool-speler.”

Kuijt heeft nog steeds een goede band met de club waar hij tussen augustus 2006 en juli 2012 onder contract stond. Hij heeft zijn woning in Liverpool, die Kuijt onder anderen nog aan Georginio Wijnaldum verhuurde toen laatstgenoemde nog in Merseyside speelde, wel al verkocht. “Maar mijn hart ligt nog altijd in Liverpool.” Dat blijkt ook wel uit de werkzaamheden die Kuijt nog steeds verricht voor zijn oude club. Zo vloog hij onlangs met ex-Liverpool-keeper David James naar Denemarken om namens de club op bezoek te gaan bij de Deense fanschare van the Reds.

Anno 2023 wil het niet echt vlotten met de prestaties van Liverpool, ziet ook Kuijt. Hij is er echter zeker van dat Klopp het roer om kan gooien en het seizoen sterk eindigt. “Liverpool heeft onder Klopp jarenlang heel goed gepresteerd, maar ze zitten nu in een transitie naar een nieuw elftal. We moeten daarbij ook niet vergeten hoe belangrijk iemand als Sadio Mané eerder was, in samenwerking met Mohamed Salah. In aanvallend maar ook in verdedigend opzicht. Ze staken gezamenlijk zo veel energie in direct druk zetten. Nu moeten andere jongens het oppakken.”

In de Premier League bezet Liverpool momenteel de achtste plek. Met het oog op plaatsing voor de Champions League is dat verre van ideaal. “Als bij Liverpool iedereen fit is, zie ik ze nog in de top vier komen. Voor de nieuwe jongens, zoals Gakpo en Darwin Núñez, is het nog een kwestie van wennen aan de Premier League en de speelwijze van Klopp”, weet Kuijt. Die ondervond zelf aan den lijve hoe zwaar de Engelse competitie kan zijn. “In mijn eerste maanden bij Liverpool verloor ik ook zes, zeven kilo, puur door de intensiteit van het Engelse voetbal.” Zodoende vindt de 104-voudig international het ook niet gek dat Gakpo moet wennen aan het verschil tussen PSV en Liverpool.

“Sommige jongens hebben tijd nodig om te settelen. Ik hoop dat Cody zijn plekje gaat vinden. Ik vind hem een typische Liverpool-speler: veel positieve energie, verzet veel werk en hij kan op meerdere posities uit de voeten. Ik heb veel mooie wedstrijden beleefd met rugnummer 18 en ik hoop dat hem hetzelfde gaat gebeuren. Het is goed voor zijn vertrouwen dat hij nu ook gaat scoren. Eigenlijk kun je hem pas echt beoordelen bij de start van volgend seizoen.”