Ron Jans: ‘Mensen mogen me niet aardig vinden, maar ik werd er triest van’

Maandag, 20 februari 2023 om 10:15 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:35

Ron Jans heeft geen goed woord over voor de relschoppende FC Twente-supporters tijdens het duel met Go Ahead Eagles (2-0 verlies). Nadat de meegereisde fans met vuurwerk werden bestookt door het thuispubliek, trokken ze als reactie stoeltjes uit het uitvak en smeten deze door het stadion heen. Scheidsrechter Ingmar Oostrom legde het duel daarop een halfuur lang stil. "Dit was geen agressie meer, maar pure intimidatie", fulmineert Jans tegenover TC Tubantia."

Na een kwartier ging het al mis in De Adelaarshorst. Nadat Philippe Rommens en Isac Lidberg Go Ahead op een comfortabele 2-0 voorsprong hadden gebracht, werd er vuurwerk op het veld en naar de Twente-supporters gegooid. Die waren hier niet van gediend en reageerden door stoeltjes door de lucht te gooien. Jans probeerde de boel nog te sussen, maar kwam bedrogen uit. Oostrom was gedwongen spelers en staf de catacomben in te sturen. Een halfuur later werd het duel pas weer hervat.

"Ik wil geen schuldigen aanwijzen, mensen mogen me niet aardig vinden, maar ik werd triest van de haat die ik zag", spreekt Jans na afloop. "Dit was geen agressie meer, maar pure intimidatie. De spelers hadden dat ook dondersgoed door, die namen dat mee in de kleedkamer. Die vinden zoiets ook dieptriest, maar moeten dan wachten, wachten en nog eens wachten, terwijl ze door willen voetballen. Dit heeft ons niet geholpen."

Op het veld wist Twente de boel namelijk niet meer om te keren. De Enschedeërs, zwaar gehavend door het ontbreken van Robin Pröpper, Ramiz Zerrouki, Michal Sadílek en Julio Plegezuelo, dropen voor het eerst sinds 9 oktober met een nederlaag af. Jans zag dat al aankomen. "Ik ben normaal gesproken altijd optimistisch, maar deze week miste ik al het goede gevoel. Ik wist het vooraf gewoon niet”, aldus de vertrekkend trainer.