Jankto wordt massaal toegejuicht bij eerste wedstrijd sinds coming-out

Maandag, 20 februari 2023 om 09:18 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:27

Jakub Jankto heeft zondag zijn eerste minuten gemaakt sinds hij uit de kast is gekomen als homoseksueel. De middenvelder van Sparta Praag maakte eerder die week bekend 'zich niet langer te willen verbergen' en zich aangetrokken te voelen tot mannen. Toen Jankto tegen FK Jablonec (3-0 winst) het veld betrad, werd hij met luid gejuich ontvangen door de supporters.

De 45-voudig Tsjechisch international keerde zondag terug bij Sparta Praag, nadat hij sinds eind oktober langs de kant had gestaan. In de zeventigste minuut mocht hij invallen voor Jan Kuchta. De tribune ontstak in een luid gejuich en op sommige plekken werd Jankto's naam zelfs gescandeerd. Dat had hij vooraf niet gedacht, zo gaf de Tsjech aan op nationale radio.

This is encouraging: There were cheers from Sparta Prague fans for Jakub Jankto when he came on as a substitute this evening, days after his headline-grabbing coming out. pic.twitter.com/Tlm64OYTc3