‘Als Weghorst zijn kansen afmaakte, was hij in januari niet beschikbaar geweest’

Maandag, 20 februari 2023 om 08:29 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:24

Wout Weghorst wacht nog altijd op zijn eerste competitiegoal voor Manchester United. De huurling van Burnley toonde zich ook tegen Leicester City (3-0 winst) weer zeer ongelukkig in de afronding, wat hem op hoongelach van onder meer Gary Neville kwam te staan. "Als hij zijn kansen afmaakte was hij in januari niet beschikbaar geweest", spuwde de oud-verdediger zondag bij Sky Sports.

Weghorst mocht ook bij zijn tiende duel voor United aan de aftrap beginnen. Waar de spits grossierde in werklust, faalde hij echter in de afronding. Met name zijn kans drie minuten voor tijd was gigantisch te noemen: Weghorst kwam oog in oog met Danny Ward, maar zag de goalie van Leicester keren. Weghorst ging daarop vol ongeloof naar de grond, wat op hilariteit van Neville kon rekenen.

"Kijk nou naar Weghorst", zei het United-icoon bij Sky Sports. "Hij stort in, denkende: hou toch op. We hebben Jimmy Floyd Hasselbaink en Robbie Keane in de studio, die erg goede afmakers waren. Ik ben benieuwd wat zij denken. Ik weet niet waarom Weghorst deze kansen niet maakt. Ik denk dat als hij dat zou doen, hij twintig goals per seizoen zou maken en afgelopen januari niet beschikbaar zou zijn geweest om op huurbasis binnen te halen."

Nadat Britse media aanvankelijk nog lovend waren over Weghorst, begint de kritiek op de Oranje-international steeds meer toe te nemen. Weghorst kreeg van de Manchester Evening News een 5 voor zijn optreden zondag, exact hetzelfde cijfer als tegen Barcelona drie dagen eerder (2-2). De spits uit Borne maakte zijn tot nog toe enige treffer in EFL Cup-verband tegen Nottingham Forrest (0-3). Toen zette hij uit een rebound de 0-2 op het scorebord.