ESPN: Beleggingsfonds wil voor enorme draai zorgen in verkoop Man United

Maandag, 20 februari 2023 om 07:53 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:42

Manchester United blijft mogelijk toch in handen van de familie Glazer. Volgens bronnen van ESPN wil het Amerikaanse beleggingsfonds Elliott Management in de club investeren, waardoor bepaalde uitbreidingsplannen ineens haalbaar worden. De Glazers zochten in dat verband naar 'strategische alternatieven', waarbij ook een verkoop van United niet uitgesloten werd.

United schreef eind november in een statement 'alle opties open te houden' om zich op verschillende vlakken te kunnen verbeteren. Daarbij werden onder meer een modernisatie van Old Trafford, de constructie van een nieuw trainingscomplex en het verbeteren van de infrastructuur binnen de club genoemd. Gegeven dat ook een verkoop tot de mogelijkheden behoorde, dienden meerdere bieders zich aan. Zowel de Qatarese sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani als Britse miljardair Sir Jim Ratcliffe brachten vlak voor de deadline een miljardenbod uit.

Elliott Management kan er nu voor zorgen dat beide partijen achter het net vissen. Het bedrijf beschikt over activa ter waarde van 55 miljard dollar (zo'n 51,4 miljard euro) en heeft de bank die over Uniteds verkoop gaat al een voorstel gedaan. Het gaat daarbij niet om een bod op de club, maar 'een mogelijke financiering', verzekeren de bronnen aan ESPN. Eerder deed Elliott ook al iets soortgelijks bij AC Milan, voordat Redbird grootaandeelhouder werd van i Rossoneri.

Ten Hag spreekt zich uit

Ook Erik ten Hag is op de hoogte van de biedingen, zo liet hij zondag weten aan Sky Sports. De Tukker kon er weinig mee. "Er is beweging rondom de club, maar dat is niet aan mij. Anderen binnen de club zijn verantwoordelijk voor dit soort dingen en ik moet het team managen. Ik moet ervoor zorgen dat het team perfect is en dat we goede resultaten behalen. We moeten om de drie dagen spelen, dus ik heb geen tijd om betrokken te raken bij dit soort dingen. Het leidt ons niet af, tot nu toe gaat het goed", sprak Ten Hag.