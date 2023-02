V/d Vaart: ‘Ik zei dat hij niet goed is en kreeg kritiek, nu zegt iedereen het’

Zondag, 19 februari 2023 om 23:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:56

Rafael van der Vaart is totaal niet onder de indruk van Luuk de Jong. De oud-middenvelder memoreert zondag in Studio Voetbal de kritiek die hij eerder dit seizoen al gaf op de aanvoerder van PSV en ziet dat hij inmiddels veel meer medestanders heeft dan een paar maanden geleden. "Ik heb Luuk de Jong tegen Sevilla weer gezien. Dat is gewoon niet veel", aldus Van der Vaart in de talkshow.

Op zondag 30 oktober was Van der Vaart nog een stuk harder. "Als ik aan Luuk denk dan denk ik meteen: hij kan niet voetballen. Dat vind ik echt." Nu begint de oud-international opnieuw over de spits van PSV, die zondag tegen FC Utrecht (2-2) een assist én een doelpunt produceerde. Het heeft Van der Vaart niet overtuigd. "Ik heb hier een keer gezegd dat hij niet zo goed is en toen kreeg ik heel veel kritiek van anderen, want dat was 'denigrerend'."

In bijna vier maanden is de heersende opinie over De Jong volgens Van der Vaart veranderd. "Tegenwoordig hoor ik iedereen roepen dat hij niet zo goed is. Aan de bal is hij ook gewoon niet zo goed. Alleen: als hij voorzetten krijgt... er is niemand die beter kan koppen. Maar die ballen komen niet meer. En als je niet in vorm bent, dan komen die ballen ook niet bij jou terecht. En dan moet het bij PSV allemaal van Xavi Simons komen."

PSV slaagde er niet in om drie punten mee te nemen uit Stadion Galgenwaard. Ibrahim Afellay zag een terugkerend probleem bij de Eindhovenaren. "Wat het met PSV is: het valt op een gegeven moment helemaal uit elkaar. Ze geven zoveel ruimte weg", aldus Afellay, die de rol van Joey Veerman uitlicht bij de 2-2 van FC Utrecht, gemaakt door Sander van de Streek. "Veerman was deze wedstrijd de controlerende middenvelder (door de blessure van Ibrahim Sangaré, red.). Dan moet je het gevaar aanvoelen als Utrecht de bal verovert. Dan moet je sprinten." Veerman liet Van de Streek in de zestigste minuut echter lopen op de rand van het strafschopgebied. "Hier komt gewoon de 2-2 uit."