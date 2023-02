VZ Team van de Week: Ajax, Feyenoord en NEC zijn hofleveranciers

Maandag, 20 februari 2023 om 12:00 • Laatste update: 12:17

Speelronde 22 van de Eredivisie zit erop. De topper tussen Feyenoord en AZ werd op het nippertje gewonnen door de Rotterdammers, waardoor zij de koppositie verstevigden. Ajax is nu de eerste achtervolger, dankzij een 4-0 thuiszege op Sparta. De regerend landskampioen kijkt tegen een achterstand van drie punten op Feyenoord aan. Dit zijn de uitblinkers van deze week!

De strijd tussen Feyenoord en AZ, de ploegen die voorafgaand aan de speelronde op respectievelijk plek één en twee stonden, was qua niveau een topper onwaardig. De harde werkers kregen daardoor de kans om uit te blinken en dat is wat de defensie van Feyenoord deed. AZ loste twee schoten, waarvan nul op doel, en dat was te danken aan het solide werk van Lutsharel Geertruida en Dávid Hancko. Zij werden door Hans Kraay junior tot waardevolste spelers van de wedstrijd gebombardeerd, terwijl Arnold Bruggink een dag eerder een lans brak voor Jordy Clasie. De captain van AZ was volgens de analist de enige die zich an de Alkmaarse malaise onttrok.

Ajax beleefde een probleemloze zondagmiddag door met 4-0 van Sparta Rotterdam te winnen en dat was met name te danken aan Dusan Tadic. De Serviër scoorde twee keer en bereidde ook nog eens op fraaie wijze een goal van Kenneth Taylor voor, waarmee hij het gelijk van trainer John Heitinga aantoonde. Die koos ervoor om Tadic in de punt van de aanval te zetten, net als in het succesvolle seizoen 2018/19 onder Erik ten Hag, en dat blijkt nog steeds te werken. Kers op de taart was het honderdste officiële doelpunt van Tadic in dienst van Ajax.

Jubileumtreffers vielen er niet in Kralingen tijdens de wedstrijd tussen Excelsior en NEC, maar niemand in Nijmegen die daar om geeft. De formatie van trainer Rogier Meijer won met 0-3 en twee van die drie goals werden voorbereid door Calvin Verdonk, de linksback die noodgedwongen op rechts moest spelen. Het was voor het eerst sinds mei 2017 dat een verdediger van NEC twee assists op zijn naam zette. Daryl van Mieghem zorgde elders, tijdens de 2-0 zege van FC Volendam op Vitesse, zelfs voor een primeur. Hij maakte voor het eerst in zijn loopbaan twee doelpunten in een Eredivisie-wedstrijd.

Het VZ Team van de Week: Gerónimo Rulli (Ajax); Calvin Verdonk (NEC), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Dávid Hancko (Feyenoord), Souffian El Karouani (NEC); Osame Sahraoui (sc Heerenveen), Jordy Clasie (AZ), Philippe Rommens (Go Ahead Eagles); Daryl van Mieghem (FC Volendam), Dusan Tadic (Ajax), Florian Jozefzoon (RKC Waalwijk).