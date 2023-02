Dallinga vervolgt heerlijke doelpuntenreeks; Boadu benut kans optimaal

Zondag, 19 februari 2023 om 23:22 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:14

Thijs Dallinga heeft zich zondag laten zien bij Toulouse. De Nederlander maakte tegen Olympique Marseille de fraaie openingstreffer, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg met 2-3 onderuitging. De spits scoorde al in de derde minuut en tekende zo voor zijn negende Ligue 1-doelpunt van het seizoen. Daarnaast was het zijn vijfde treffer in de laatste vijf competitiewedstrijden. Eerder op de dag greep Myron Boadu bij AS Monaco een spaarzame kans op speelminuten met beide handen aan door het tweede doelpunt van zijn elftal te maken tegen Stade Brest (1-2).

Olympique Marseille - Toulouse 2-3

In de derde minuut was het al raak voor Toulouse. Mikkel Desler legde de bal af op Dallinga, die de rechterhoek vond met een bekeken schot: 1-0. Aan de andere kant kwam Jonathan Clauss dicht bij de gelijkmaker met een schot op de lat. Na ruim een kwartier kreeg Dallinga de kans om zijn tweede te maken, maar hij wist een rebound niet tegen de touwen te schieten. Toulouse, met ook Branco van den Boomen, Zakaria Aboukhlal en Stijn Spierings in de basis, kwam goed weg toen een kopbal van Chancel Mbemba net over ging. Van den Boomen en Dallinga lieten zich regelmatig zien met fraaie passes, maar gescoord zou er voor rust niet meer worden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na rust was dat wel het geval. Mbemba kreeg uit een rebound weer een kans en schoot dit keer wel raak: 1-1. Na een klein uur spelen was het de beurt aan Cengiz Ünder. De Turkse dribbelaar zag zijn fraaie volley in de verre hoek belanden. Doelman Maxiime Dupé kon niet meer bij de bal: 1-2. Marseille werd de betere ploeg en een kwartier voor tijd leek het de wedstrijd te beslissen. Nuno Tavares had een individuele actie in huis en vond de linkerbenedenhoek: 1-3. Tavares liet even later na om de 1-4 aan te tekenen, waardoor het na de 2-3 van Ado Anaiwu, die een voorzet op waarde schatte, toch nog even spannend werd. Marseille hield echter stand en boekte zo een zeer belangrijke overwinning in de strijd om het kampioenschap. Door de nederlaag blijft Toulouse elfde staan in de Ligue 1, terwijl Marseille het gat met koploper Paris Saint-Germain verkleint tot vijf punten.

Stade Brest - AS Monaco 1-2

Boadu kan in zijn tweede seizoen bij Monaco nauwelijks nog speelminuten rekenen, maar mocht zondag voor het eerst in lange tijd weer eens invallen. De voormalig spits van AZ was zes minuten na zijn entree al trefzeker door een lage voorzet vanaf rechts binnen te schieten achter doelman Marco Bizot, met wie hij in Alkmaar samenspeelde. Het betekende een 0-2 stand. Op vrijwel identieke wijze had Aleksandr Golovin voor rust de openingstreffer gemaakt. Frappant genoeg kwam ook het doelpunt van Stade Brest in minuut 86 voort uit het binnentikken van een lage voorzet vanaf rechts, afgerond door Jeremy Le Douaron: 1-2. Daar bleef het bij, waardoor Monaco nu derde staat in de Ligue 1. Brest is op plek zestien nog net veilig.