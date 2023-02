Barcelona houdt na drie trefzekere minuten in; prachtig moment voor De Jong

Zondag, 19 februari 2023 om 22:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:07

Barcelona heeft zich zondagavond tussen de duels met Manchester United door niet bovenmatig ingespannen. De Catalanen namen tegen laagvlieger Cádiz met doelpunten in minuut 43 en 45+1 van respectievelijk Sergi Roberto en Robert Lewandowski afstand en spaarden in de tweede helft de krachten: 2-0. Frenkie de Jong hoefde de wedstrijd niet af te maken. De middenvelder werd in de 69ste minuut gewisseld, waarschijnlijk met het oog op de return op Old Trafford, en kreeg een staande ovatie.

Barça verscheen met zes andere spelers aan de aftrap dan donderdag in de Europa League tegen Manchester United (2-2). Xavi kon geen beroep doen op Ronald Araújo (schorsing) en Pedri (blessure). Sergio Busquets keerde terug van een blessure, maar bleef net als Jordi Alba op de bank. De Jong behield zijn plek en kreeg met Sergi Roberto een nieuwe partner op het middenveld. Ook Eric García, Ferran Torres en Ansu Fati kregen weer eens de kans vanaf het begin.

Barcelona op ????????????????????! ?? Ferran krijgt het op zijn heupen en dribbelt het strafschopgebied in. Hier staat Sergi Roberto klaar om de 1-0 binnen te jagen! ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaCadiz pic.twitter.com/1PIjnP1RKC — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 19, 2023

Het Spotify Camp Nou werd in de eerste 42 minuten van de wedstrijd bepaald niet verwend. Barcelona wist nauwelijks gevaarlijk te worden en kwam zelf goed weg toen een doelpunt van Cádiz-spits Roger Martí werd afgekeurd wegens buitenspel. Een bevlieging van Ferran brak de wedstrijd vlak voor rust open. De rechtsbuiten omspeelde liefst drie tegenstanders en legde de bal op het hoofd van Robert Lewandowski. De kopbal van de spits werd gekeerd op de doellijn, waarna Roberto de rebound kon intikken: 1-0.

???????????? hij heeft zijn goal! ? Robert Lewandowski weet het net weer te vinden in Camp Nou en tekent voor 2-0! ??? De goalgetter stond droog in eigen huis sinds 23 oktober 2022 ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaCádiz pic.twitter.com/pTg9mHATNS — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 19, 2023

Lewandowski baalde ervan het openingsdoelpunt niet op zijn naam te krijgen, maar kon in blessuretijd van de eerste helft alsnog juichen. De Pool vond op zestien meter ruimte en schoot door de benen van verdediger Fali hard en laag binnen: 2-0. Lewandowski kwam tien minuten na rust met een soort karatetrap dicht bij een nieuwe treffer. De spits verlengde een ingebrachte kopbal van Gavi en zag die op de bovenkant van de lat eindigen.

Frenkie de Jong bedankt de supporters van Barcelona bij zijn wissel.

Barcelona leek de teugels te laten vieren en kwam in de slotfase behoorlijk onder druk te staan. Marc-André ter Stegen hield de Catalanen op de been door eerst een kopbal van Fede San Emeterio te keren en een minuut later een snelle reflex in te zetten bij een poging van Chris Ramos. Laatstgenoemde slalomde indrukwekkend door de Barça-defensie en had pech dat Ter Stegen zijn inzet nog net tegen de paal kon duwen. Xavi liet de achttienjarige Ángel Alarcón vlak voor tijd debuteren als vervanger van de tegenvallend spelende Fati, waarna Cádiz opnieuw de paal raakte, ditmaal via een kopbal van Choco Lozano.