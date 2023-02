Rick Karsdorp krijgt applaus van Olimpico bij krappe overwinning AS Roma

Zondag, 19 februari 2023 om 22:47 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:30

AS Roma is de nieuwe nummer drie van de Serie A. De ploeg van trainer José Mourinho won met 1-0 van Hellas Verona dankzij een fraaie treffer van Ola Solbakken: 1-0. Rick Karsdorp maakte bij Roma voor het eerst sinds 9 november officiële wedstrijdminuten voor de ploeg. De rechtspoot kreeg bij zijn wissel applaus van de Roma-supporters in het Stadio Olimpico. Georginio Wijnaldum maakte vijf minuten voor tijd zijn entree en ook Jayden Braaf viel in, zij het voor Hellas. Door de overwinning neemt Roma de derde plek over van AC Milan, dat nog wel in punten gelijk staat met de hoofdstedelingen. Hellas blijft achttiende staan.

Bij Roma begon Karsdorp voor het eerst sinds zijn conflict met Mourinho in de basis. De vleugelverdediger zou een solide wedstrijd spelen en stond aan de rechterkant achter Solbakken, die zijn basisdebuut voor i Giallorossi maakte. De Noor stond net als Stephan El Shaarawy achter spits Tammy Abraham. De recent teruggekeerde Wijnaldum begon op de bank. Bij Hellas kreeg Cyriel Ngonge een basisplaats toebedeeld. De Belg, die afgelopen winter overkwam van FC Groningen, scoorde in de laatste twee Serie A-wedstrijden eenmaal. Deyovaisio Zeefuik en Braaf begonnen op de bank.

AS Roma komt op voorsprong door middel van een ouderwetse tiki-taka goal. Middenvelder Ola Solbakken is uiteindelijk degene die afdrukt.

Vanaf het begin werd duidelijk dat Hellas in zou zakken. Roma domineerde, maar had moeite met het vinden van de openingen. Tegenvaller van Mourinho was het geblesseerd uitvallen van Abraham, die werd afgelost door Andrea Belotti. Hellas-doelman Lorenzo Montipo moest enkele keren optreden. Zo probeerde El Shaarawy het met een schot, dat door de goalie werd gekeerd. Tien minuten voor rust probeerde Spinazzola het van afstand. De linkspoot sneed naar binnen en schoot met zijn chocoladebeen richting de verre hoek. Montipo wist zijn poging uit de verre hoek te houden. De eerste helft leek doelpuntloos te eindigen, maar daar dacht Solbakken anders over. Na een vlotte aanval en een schitterend hakje van Spinazzola belandde de bal voor voeten van de Noor, die met links de verre hoek vond: 1-0.

Na rust bleven de kansen zeer schaars. Afstandsschoten, waaronder een van Ngonge, leverden weinig op. Een klein half uur voor tijd kreeg Hellas zijn beste kans van de wedstrijd. Braaf, die vijf minuten daarvoor inviel, kreeg de bal en probeerde te schieten, maar kreeg die ruimte net niet van Gianluca Mancini. Braaf tikte de bal vervolgens naar Josh Doig, wiens schot richting de korte hoek eveneens door de Romeinse defensie werd gekeerd. Twintig minuten voor tijd werd Karsdorp onder applaus van de supporters naar de kant gehaald, al liet het Olimpico zich even later harder horen voor doelpuntenmaker Solbakken, die ook werd gewisseld.

Ngonge werd vijf minuten later naar de kant gehaald en hij zag Braaf gedurfd spelen met een goede dribbel in de zestien, terwijl hij ook een dreigende voorzet in huis had. Roma stelde teleur, maar met de entree van Wijnaldum vlak voor tijd was er toch nog reden voor opwinding. Roma speelde de wedstrijd in blessuretijd zakelijk uit en richt zich op het Europa League-treffen van donderdag met Red Bull Salzburg.