Van Hanegem: ‘Iedere Ajacied moet in Oranje, maar over hém hoor je niemand’

Zondag, 19 februari 2023 om 22:01 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:08

Willem van Hanegem vindt dat Mats Wieffer een plek in Oranje verdient, zo laat hij weten in zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad. De columnist noemt de middenvelder van Feyenoord een ‘bepalende speler’ en stelt dat een uitnodiging uit Zeist ‘helemaal niet gek zou zijn’. De Kromme zou Wieffer wel in actie willen zien in plaats van Marten de Roon.

“Als een nieuwe speler bij Ajax een paar wedstrijden meedoet, struikelen ze op televisie over elkaar om zo’n jongen aan Oranje te linken”, zo begint Van Hanegem zijn column. “Over Mats Wieffer hoor je die geluiden totaal niet, maar als je in korte tijd al zo bepalend kan zijn bij de koploper van de Eredivisie dan zou een uitnodiging vanuit Zeist helemaal niet gek zijn. Iedereen weet dat ik Marten de Roon van Atalanta een prima speler vind, maar Wieffer is mobieler en kan aan de bal nog meer brengen, denk ik.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Wieffer heeft Van Hanegem vooral kunnen overtuigen in het Eredivisie-duel met AZ, dat afgelopen zaterdag met 2-1 verslagen werd door Feyenoord. “Dat Feyenoord van AZ won, vond ik ook vooral de verdienste van Wieffer. Want aan Quinten Timber als kompaan had hij erg weinig. Javairô Dilrosun vind ik een goede speler, maar toch meer op de flank dan als diepste middenvelder.” Verder is de oud-middenvelder erg te spreken over het optreden van Marcus Pedersen, die samen met Lutsharel Geertruida het ontbreken van de geblesseerde Gernot Trauner uitstekend maskeert.

“Hij is bijna weer fit, maar toch denk ik dat het nog even zal duren voor hij weer basisspeler is. Dat hij nog geduld moet hebben, komt ook door Marcus Pedersen. Dat is gewoon een belangrijke speler met de energie die hij brengt aan de zijkant. Dus waarom Lutsharel Geertruida naar rechts en Pedersen eruit? Onzin zou ik dat vinden. Dat zeg ik niet omdat hij een keer scoorde, Pedersen verdient het om te blijven spelen”, aldus Van Hanegem.