Wonderschone treffer Musaba hoogtepunt bij overwinning NEC op Excelsior

Zondag, 19 februari 2023 om 21:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:59

NEC heeft in Rotterdam zijn vijfde Eredivisie-overwinning van het seizoen geboekt. De Nijmegenaren waren dankzij treffers van Souffian El Karouani, Magnus Mattsson en Anthony Musaba met 0-3 te sterk voor Excelsior. Het doelpunt van laatstgenoemde, een schot in de kruising na een fraaie dribbel, was er een om in te lijsten. NEC werd in het zadel geholpen door een rode kaart voor Redouan El Yaakoubi vlak na rust. Door de overwinning stijgt de ploeg trainer Rogier Meijer naar de tiende plaats, terwijl Excelsior zakt naar plek vijftien.

De Kralingers moesten het stellen zonder de geblesseerden Maxime Awoudja, Jackie Donkor en Kik Pierie. Trainer Marinus Dijkhuizen had geen grote verrassingen in petto in zijn basisopstelling. Peer Koopmeiners is de laatste weken verzekerd een plek bij de eerste elf en speelde ook zondagavond. Hij stond naast Julian Baas en Kenzo Goudmijn op het middenveld, terwijl Marouan Azarkan, Reda Kharchouch en Lazaros Lamprou de voorhoede vormden. Bij NEC was de geschorste Oussama Tannane afwezig. Mattson kreeg de voorkeur boven Ibrahim Cissoko. Landry Dimata was de spits van dienst, met in zijn rug Lasse Schöne.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na acht minuten werd Excelsior dreigend. Kenzo Goudmijn had ruimte aan de rechterkant en schoot richting de verre hoek. Jasper Cillessen had echter een prima redding in huis en voorkwam een vroege tegentreffer voor NEC. Tien minuten later was Ivan Márquez dreigend met een kopbal uit een hoekschop, die net naast ging. Het spel was bij vlagen hard van beide kanten. Zowel Philippe Sandler als El Yaakoubi lieten zich gelden met harde tackles. Lasse Schöne liet zich even zien met een schot dat naast ging, terwijl Dimata in de handen van Stijn van Gassel kopte. Vlak voor rust kwam NEC op voorsprong. Een voorzet van Calvin Verdonk belandde bij de tweede paal op het hoofd van Mattson, die raak kopte: 0-1.

Nog geen twee minuten na rust kwam Excelsior verder in de problemen. El Yaakoubi beging een overtreding op Elayis Tavsan, waarna de verdediger van de Rotterdammers zijn tweede gele kaart te zien kreeg van scheidsrechter Martin van den Kerkhof. Toch kreeg Excelsior aan de andere kant een reuzenkans. Nonchalance bij Sandler werd afgestraft, waarna Lazaros Lamprou richting doel sprintte en Cillessen omspeelde. Het schot van de Griek belandde vervolgens echter in het zijnet. Excelsior zakte vervolgens ver terug en loerde op de counter. NEC deed weinig met de overtalsituatie en kwam niet verder dan een schot van Tavsan, dat over ging. Couhaib Driouech kwam aan de andere kant een teenlengte tekort om de 1-1 tegen de touwen te schieten.

Excelsior kwam beter in de wedstrijd. Nieuwpoort was de volgende die de gelijkmaker probeerde aan te tekenen, maar stuitte op Cillessen. Net toen de Kralingers vleugels kregen, besliste NEC het duel aan de andere kant. El Karouani kreeg te veel ruimte, legde de bal tot drie keer toe goed voor zijn linker en vond de verre hoek: 0-2. In de slotfase kwam Verdonk nog goed met geel, toen hij Goudmijn met hooggeheven been raakte. Van den Kerkhof hield het, ook na contact met de VAR, bij geel. Vijf minuten voor tijd zorgde Musaba voor het hoogtepunt van de avond. De vleugelspeler, die koud in het veld stond, dribbelde vanaf rechts naar binnen, kapte zijn man uit en deed zijn schot over Van Gassel in de kruising belanden: 0-3.