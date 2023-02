Memphis Depay drie minuten na entree belangrijk met ‘assist’ op winnende goal

Zondag, 19 februari 2023 om 20:27 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:43

Memphis Depay was zondag van grote waarde voor Atlético Madrid. De Nederlander viel twintig minuten voor tijd in en was enkele minuten later belangrijk met een 'assist' op Antoine Griezmann. De treffer van de Fransman bleek het enige doelpunt van het duel met Athletic Club te zijn: 1-0. Door de overwinning staat Atlético steviger op de vierde plaats, terwijl Athletic blijft steken op plek zeven.

Simeone liet Memphis op de bank beginnen. De Argentijnse oefenmeester had wel basisplaatsen in huis voor Antoine Griezmann en Ángel Correa. Marcos Llorente en Yannick Carrasco bestreken de zijkanten in de traditionele 4-4-2-formatie van los Colchoneros. Verder waren en geen grote verrassingen waar te nemen, wat betekende dat Rodrigo De Paul en Koke centraal op het middenveld stonden. Wel ontbrak Stefan Savic wegens een schorsing, waardoor Mario Hermoso een basisplaats kreeg toebedeeld. Athletic miste met Ander Capa, Ander Herrera en Iñigo Martínez meerdere belangrijke pionnen. De gebroeders Williams stonden wel in de basis.

Daar is hij dan! ?????????????? ?????????????????? ?? We moesten er 73 minuten op wachten, maar de ban is eindelijk gebroken! Het is 1-0 voor Atlético ??#ZiggoSport #LaLiga #Griezmann pic.twitter.com/Hbo4Q9YVRw — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 19, 2023

De eerste helft was niet om over naar huis te schrijven. Beide ploegen probeerden het wel, maar slaagden er maar mondjesmaat in om door de defensies heen te spelen. Zo probeerde Llorente het met een afstandsschot dat over ging, terwijl Oihan Sancet hetzelfde lot overkwam aan de andere kant. Carrasco was na een klein half uur later nog wel dichtbij, maar zijn kopbal kon worden gekeerd door Julen Agirrezabala. De doelman moest ruim vijf minuten voor tijd weer in actie komen op een poging van Carrasco. De Belg probeerde de verre hoek te bereiken met een schot, waar de doelman net op tijd een hand achter kon zetten. Dani García werd aan de andere kant nog dreigend, maar gescoord werd er niet.

Vijf minuten na rust was het wederom Carrasco die dreigend werd. Ook dit keer stuitte hij op Agirrezabala, die de poging tot hoekschop verwerkte. Niet veel later bracht De Paul teamgenoot Giménez in stelling, die zijn kopbal rakelings over zag gaan. Twintig minuten voor tijd viel Memphis in en enkele ogenblikken later was het raak. Memphis was belangrijk door het duel met Dani Vivian te winnen, waardoor Griezmann er met de bal vandoor kon. De Fransman schoot vervolgens raak in de verre hoek: 1-0.

Even later had Memphis een fraaie steekpass in huis op Morata, die zijn poging net naast de verkeerde kant van de paal zag belanden. De Nederlander kreeg even later wat ruimte in de zestien en had af kunnen geven op Morata, maar draaide zich vast. Griezmann probeerde Memphis nog vlak voor tijd te bedienen. Laatstgenoemde kwam vervolgens net tekort om bij de tweede paal binnen te tikken. De overwinning van Atlético kwam echter niet meer in gevaar.