Ángel Di María laat zijn klasse zien bij moeizame overwinning Juventus

Zondag, 19 februari 2023 om 19:57 • Jonathan van Haaster

Juventus heeft zondagavond goede zaken gedaan in de Serie A. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri won met 0-2 bij Spezia dankzij treffers van Moise Kean en Ángel De María. Laatstgenoemde viel na rust in en besliste het duel met een droge schuiver in de verre hoek. Door de overwinning stijgt Juventus naar de zevende plek en staat het negen punten achter nummer zes Atalanta. Spezia staat met een zeventiende plaats twee punten boven de streep.

Bij Spezia was Jeroen Zoet er nog altijd niet bij. De doelman kampt met een knieblessure. Trainer Fabrizio Lorieri moest het ook stellen zonder de eveneens geblesseerde João Moutinho. Juventus had ook de nodige afwezigen. Zo was Bremer geschorst, terwijl onder meer Paul Pogba, Federico Chiesa, Fabio Miretti en Arkadiusz Milik geblesseerd zijn. Op doel kreeg Mattia Perin de voorkeur boven Wojciech Szczesny. In de 3-5-2-formatie vertolkten Juan Cuadrado op rechts en Filip Kostic op links een belangrijke rol. Zij moesten vanaf de zijkanten voor de aanvoer richting spitsen Kean en Dusan Vlahovic krijgen. Di María begon op de bank.

Juventus kende geen al te beste openingsfase. Het duel speelde zich vooral af op het middenveld en beide ploegen werden slechts mondjesmaat dreigend. Na een kleine twintig minuten dacht Vlahovic de score te openen. Het doelpunt werd echter afgekeurd wegens buitenspel. Een poging van Manuel Locatelli vijf minuten later kon ternauwernood worden gekraakt. Na ruim een half uur spelen kwam Juventus alsnog op voorsprong. Kostic had aan de linkerkant een scherpe voorzet in huis, die door Kean kon worden binnengelopen: 0-1. Spezia probeerde in het restant van de eerste helft de gelijkmaker te forceren en dat lukte via Eldor Shomurodov tweemaal bijna. Allereerst kopte hij hoog over, waarna hij vijf minuten voor rust wel op doel kon koppen. Perin stond echter goed op te letten.

Na rust kwam de eerstvolgende grote kans wederom van de kant van Spezia. Daniele Verde probeerde het met een schot, dat door Perin uit de hoek kon worden getikt. Nadat de spits even later zijn poging tegen een verdediger zag belanden, besliste Di María het duel een klein half uur voor tijd. De Argentijn snelde tien minuten na zijn invalbeurt richting de zestien van Spezia en had een onhoudbare schuiver in huis: 0-2. Emmanuel Gyasi kreeg vlak daarna een goede kans om wat terug te doen. De Ghanees werd ongedekt aangespeeld in de zestien en stuitte op de uitstekend keepende Perin. De Italiaan had even later wederom een goede redding in huis op een kopbal van Dimitrios Nikolaou. Verder dan dat kwam de thuisploeg niet meer.