Malen scoort in ongekend spannende Bundesliga na droogte van 205 dagen

Zondag, 19 februari 2023 om 19:39 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:41

Borussia Dortmund heeft zondagavond een klinkende zege geboekt. In eigen huis waren die Borussen met 4-1 te sterk voor Hertha BSC. Het was een speciale avond voor Donyell Malen, die na een doelpuntendroogte van 205 dagen zijn naam weer eens op het scorebord zetten. Dankzij de overwinning komt Dortmund in punten gelijk met koploper Bayern München en nummer drie Union Berlin: 43.

Malen mocht zich zondagavond na vijf wedstrijden weer eens in de basis starten bij Dortmund. Sébastien Haller begon ditmaal als wisselspeler en kwam na ruim een uur spelen binnen de lijnen voor Malen. Aan de overzijde moest Jean-Paul Boëtius genoegen nemen met een reserverol, al kreeg de vleugelspits de kans van trainer Sandro Schwarz om zich in de laatste twintig minuten te laten zien. De score werd in de 27ste speelminuut geopend.

Mooi moment voor ?????????????? ?????????? ?? Na 205 dagen weet de Nederlander weer te scoren voor Borussia Dortmund ???? https://t.co/JU3S6hKRRn#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/I5GYWzbVXR — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 19, 2023

Marco Reus dribbelde door de as van het veld richting het zestienmetergebied en speelde de bal hard richting Karim Adeyemi, die met een fraaie hakbal voor de 1-0 zorgde. Nog geen vijf minuten later was Malen aan zet. Na een vlotte aanval via Adeyemi over de linkerflank koos Malen positie voor het doel van Hertha en schoot hij van dichtbij raak: 2-0. Het was de tweede officiële treffer van het seizoen voor de Nederlander. De laatste keer dat hij doel trof was op 29 juli, toen 1860 München in de eerste wedstrijd van de DFB-Pokal de tegenstander was.

Hertha begon goed aan de tweede helft en kwam snel op 2-1 dankzij Lucas Tousart, die scoorde op aangeven van Suat Serdar. Het bleef spannend totdat de 76ste speelminuut aanbrak. Reus mocht op de rand van het zestienmetergebied aanleggen voor een vrije trap, die hij op waanzinnige wijze in de bovenhoek schoot: 3-1. Het slotakkoord van de wedstrijd werd gespeeld door Julian Brandt. Laatstgenoemde kon van dichtbij afronden na een heerlijke dribbel én steekpass van Jamie Bynoe-Gittens: 4-1.