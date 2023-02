Tottenham herstelt zich en wint Londense derby; geen minuten voor Danjuma

Zondag, 19 februari 2023 om 19:25 • Jonathan van Haaster

Tottenham Hotspur heeft zondagavond een belangrijke overwinning in de Premier League geboekt. De Londenaren waren met 2-0 te sterk voor stadsgenoot West Ham United, waarmee het de kater van de midweekse nederlaag in de Champions League bij AC Milan (1-0) wegspoelde. Emerson Royal en Son Heung-min waren tegen the Hammers verantwoordelijk voor de treffers. Arnaut Danjuma bleef de hele wedstrijd op de bank zitten. Door de overwinning klimmen the Spurs over Newcastle United heen en staan ze nu vierde. West Ham blijft steken op plek achttien en verkeert nog altijd in serieus degradatiegevaar.

Bij Tottenham stond Richarlison voor het eerst sinds het wereldkampioenschap in Qatar in de basis. Het betekende dat Son op de bank begon. Danjuma kreeg eveneens een reserverol van Cristian Stellini, die namens de zieke Antonio Conte de honneurs waarnam. West Ham kon voorafgaand aan de wedstrijd tegen Spurs geen goede cijfers overleggen. Er werd dit seizoen pas één keer buitenshuis gewonnen. Toch kregen de bezoekers na veertig seconden al een grote kans. Jarrod Bowen haalde van buiten de zestien verwoestend uit. Zijn schot ging maar net naast het doel van Ben Forster.

Emerson Royal ????

Højbjerg leidt met een geweldige pass de 1-0 van Tottenham in ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/RYXhSE7QoX — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 19, 2023

Aan de overkant maakte Thilo Kehrer tien minuten leek in de eigen zestien hands. Scheidsrechter Michael Oliver en de VAR zagen er echter geen penalty in. In de Londense derby ging het er af en toe hard aan toe en ook het spel golfde op en neer. Beide ploegen waren echter vrij onzorgvuldig in balbezit. Dejan Kulusevksi, Richarlison en Harry Kane lieten zich wel zien, kansen werden er amper gecreëerd. Pierre-Emile Højbjerg kreeg de bal, na ruim een half uur spelen, voor het eerst tussen de palen. Zijn harde en lage schuiver kon echter makkelijk worden gered door Lukasz Fabianski. In de blessuretijd van de eerste helft werd Richarlison gelanceerd door Kane. De Braziliaan kreeg de bal echter niet langs Fabianski. Ook een goede kopbal van Cristian Romero trof geen doel.

Na rust schroefde Tottenham het tempo op en dat leidde prompt tot twee grote kansen. Kulusevski legde eerst netjes af op Richarlison, maar laatstgenoemde schoof de bal te langzaam naar Fabianski toe. Daarna knalde Kane een bal voorlangs en bereikte een voorzet van Kulusevski de Engelsman net niet. Emerson Royal lukte het wel om het net te vinden. Højbjerg gaf een mooie steekpass op Ben Davies, die op zijn beurt doortikte naar de Braziliaan. Diens schuiver was Fabianski te machtig: 1-0. West Ham reageerde meteen en na een goed doortikkertje van Michail Antonio vuurde Bowen af. Forster redde adequaat. Twintig minuten voor tijd gooide Son het duel in het slot. Kan bediende de Zuid-Koreaan, die met binnenkant rechts doel trof: 2-0. In de slotfase speelde Tottenham de wedstrijd zakelijk uit.