Fred Rutten is hard: ‘Op het niveau waarop wij werken, is dit not done’

Zondag, 19 februari 2023 om 18:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:05

Fred Rutten is na afloop van de wedstrijd tegen FC Utrecht (2-2) zeer kritisch op PSV. De assistent-coach, die de honneurs waarnam voor de zieke Ruud van Nistelrooij, zag zijn elftal een opgebouwde voorsprong binnen mum van tijd weer weggeven. "Op het niveau waarop wij werken, is dit not done", zegt Rutten op de persconferentie.

"Totaal onnodig", zei Rutten daarvoor al bij ESPN. Luuk de Jong tikte in de 57ste minuut een rebound binnen na een gekeerd schot van Johan Bakayoko, waarmee PSV drie punten in handen had. Drie minuten later tekende Sander van de Streek echter voor de gelijkmaker, tot grote frustratie van Rutten. "Je komt op voorsprong, dan gaat het om overleven. Als je ziet dat zij meteen na de aftrap al een kans krijgen... Tja, dat soort momenten zullen eruit moeten."

Rutten heeft niet direct een verklaring. "Het mag niet gebeuren, maar het gebeurt wel. Menselijk? Dat mag niet menselijk zijn. Het gaat om een stukje overlevingsdrang dat je nodig hebt, als je groot wil worden. Dat is een stukje volwassenheid dat je in de ploeg moet hebben." Toch had PSV de wedstrijd zomaar nog kunnen winnen. In de eindfase raakte Guus Til de paal en verprutste Ismael Saibari een levensgrote schietkans van dichtbij.

"Natuurlijk hebben we de winnende treffer op de slof en hebben we die mogelijkheden, maar dan gaat hij er niet in en dat is een teleurstelling. Bij een club als PSV moet je altijd winnen." PSV blijft steken op de vierde plek in de Eredivisie en staat zes punten achter op Feyenoord. Rutten geeft de strijd om de titel zeker niet op. "Met mijn geloof zit het wel goed hoor, Als ik er niet meer in zou geloven, kan je beter meteen de bus instappen."