Elia (36) kondigt voor camera einde carrière aan: ‘Nu weet Nederland het’

Zondag, 19 februari 2023 om 18:15 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:18

Eljero Elia is gestopt als profvoetballer, zo laat hij weten bij ESPN. De vleugelaanvaller vertrok acht maanden geleden bij ADO Den Haag en was sindsdien clubloos. De 36-jarige Elia heeft nu laten weten dat hij niet meer op zoek is naar een nieuwe club. De WK-finale van 2010 en het landskampioenschap met Feyenoord in 2017 kunnen worden bestempeld als de hoogtepunten uit zijn carrière.

"Ik ben met voetbalpensioen", is Elia duidelijk. "Ik ben met van alles bezig, heb eigenlijk niet eens tijd gehad om het aan te kondigen. Dit is het moment dat heel Nederland gaat weten dat ik gestopt ben met voetbal." Als een grote verrassing kwam het besluit voor hemzelf niet. "In mijn hoofd was ik al een paar jaar gestopt. De laatste jaren vond ik het eigenlijk niet meer leuk. Bij FC Utrecht heb ik geen leuke momenten meer meegemaakt." Elia trok vorig seizoen naar ADO, maar vanwege blessureleed werd dat geen onverdeeld succes. Hij kwam tot slechts negen optredens voor de Hagenaren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Afgelopen zomer besloot ADO om het contract van Elia niet te verlengen. De rechtspoot brak als speler uit de jeugdopleiding door bij diezelfde club. In 2005 debuteerde hij in het eerste van ADO. Als rappe aanvaller maakte hij indruk en dat leidde tot een transfer naar FC Twente, waarna hij bij Hamburger SV in de Bundesliga terechtkwam. Elia was inmiddels international van het Nederlands elftal en werd opgenomen in de WK-selectie van 2010. In de finale tegen Spanje mocht hij invallen, al kon ook hij niet voorkomen dat Oranje na verlenging verloor (0-1).

Na het WK volgden dienstverbanden bij Juventus, Werder Bremen en Southampton, waarna hij in 2015 neerstreek bij Feyenoord. Bij de Rotterdammers was Elia een cruciale speler in het team dat in 2017 de Eredivisie-titel veroverde. In het seizoen daarna trok hij naar het Turkse Basaksehir en in 2020 keerde hij terug in Nederland om voor FC Utrecht te spelen. De cirkel was rond toen Elia in 2021 terugkeerde bij ADO. Elia kwam uiteindelijk tot dertig interlands en hij was daarin goed voor twee doelpunten.