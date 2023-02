Afschuwelijke foto van enkel van Neymar doet horrorblessure vrezen

Zondag, 19 februari 2023 om 17:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:00

Paris Saint-Germain won dankzij twee hele late treffers alsnog spectaculair van Lille OSC (4-3), maar daarmee zijn de Parijse zorgen niet voorbij. De ploeg van Christophe Galtier raakte in de tweede helft Neymar kwijt met een ogenschijnlijk zware enkelblessure. Uit de beelden van het moment blijkt dat de Braziliaanse ster zijn rechterenkel verschrikkelijk verdraaide.

Het duel begon nog goed voor Neymar, die met een intikker in de zeventiende minuut tekende voor een 2-0 stand. Het ging drie minuten na rust gruwelijk mis voor de linksbuiten, die rond de middellijn een stuitende bal probeerde door te passen. Lille-verdediger André Santos probeerde dat te voorkomen, maar tikte in plaats van de bal de voet van Neymar aan. De rechterenkel van laatstgenoemde verdraaide daarbij afschuwelijk, zo is te zien op een foto.

De enkel van Neymar verdraait volledig na een tik van André Santos.

Neymar schreeuwde het uit van de pijn en moest vechten tegen de tranen. De sterspeler van PSG werd per brancard weggedragen en vervangen door Hugo Ekitike. De Parijse grootmacht zal zich grote zorgen maken om het lot van zijn superster, juist nu de club in sportief zwaar weer zit. Neymar zal er alles aan doen om de return van de achtste finale van de Champions League tegen Bayern München te halen. Dat duel is over tweeënhalve week, op woensdag 8 maart. Bayern won vorige week de heenwedstrijd in Frankrijk met 0-1.

Christophe Galtier sprak op de persconferentie over Neymar. "Zijn enkel is verzwikt. Hij wordt nader onderzocht om de ernst van de blessure te achterhalen", was het enige dat de trainer van PSG kwijt kon over de Braziliaan. Kylian Mbappé nam direct na afloop van het duel de veroorzaker van de blessure van Neymar in bescherming. "Het was geen schoppen van André Santos", aldus Mbappé, die uitgaat van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

PSG raakte in de eerste helft ook al Nuno Mendes kwijt met een enkelblessure. Galtier denkt dat de kwetsuur van de linkervleugelverdediger meevalt. "Nuno Mendes lijkt een enkelband te hebben verrekt, maar het lijkt helemaal niet ernstig." Galtier staat onder grote druk in Parijs en kon de drie punten tegen Lille goed gebruiken. Hele late treffers van Mbappé en Lionel Messi zorgden ervoor dat een 2-3 achterstand werd omgebogen in een 4-3 zege. "Of dit mij lucht geeft?", zegt Galtier met een glimlach. "Dat kun je wel zeggen als je als coach van PSG drie keer op rij hebt verloren. Ik weet hoe het werkt, maar ik probeer de media niet te actief te lezen."