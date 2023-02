Union Berlin beleeft matige generale repetitie in aanloop naar treffen met Ajax

1. FC Union Berlin is er in de Bundesliga niet in geslaagd van nummer laatst Schalke 04 te winnen en de koppositie te pakken. In eigen huis werd het 0-0. Door het puntenverlies komt de ploeg van Danilho Doekhi en Sheraldo Becker qua punten op gelijke hoogte met Bayern München. De Beierse ploeg staat op doelsaldo echter nog bovenaan. Aanstaande donderdag speelt Union thuis de return tegen Ajax in de tussenronde van de Europa League.

Bij de thuisploeg had Doekhi een basisplaats. Becker moest op de bank beginnen, maar viel wel in. Bij Schalke begon Thomas Ouwejan op de bank. Ook hij mocht invallen. Dat de Berlijnse formatie snel gevaarlijk kan worden in de omschakeling, bleek al na vijf minuten. Een kopbal van Christopher Trimmel werd door Schalke-keeper Ralf Fährmann echter redelijk makkelijk gered. Alhoewel de thuisploeg het meeste balbezit had, leidde dat in eerste instantie niet tot noemenswaardige kansen. Na ruim twintig minuten was Doekhi dicht bij de openingstreffer. Hij nam een afvallende bal in één keer op de schoen en Fährmann kon ternauwernood overtikken.

Ook in het tweede bedrijf maakte beide ploegen er geen voetbalshow van. Via standaardsituaties probeerde Union wel wat te forceren. Echt grote kansen leverden die situaties echter niet op. Bij Schalke was Michael Frey de gevaarlijkste man. Verder dan een schot dat het zijnet raakte, kwam hij echter niet. Invaller Paul Seguin kwam namens Union nog wel tot een schotje op aangeven van Rani Khedira, Fährmann hoefde zich niet in te spannen om de bal tegen te houden. Schalke zorgde via invaller Kenan Karaman nog voor gevaar, de brilstand bleef op het bord.