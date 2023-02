Go Ahead Eagles dient FC Twente eerste nederlaag in ruim vier maanden toe

Zondag, 19 februari 2023 om 16:57 • Paul Jeursen • Laatste update: 17:27

Go Ahead Eagles heeft in de Eredivisie voor een grote verrassing gezorgd door in eigen huis FC Twente te verslaan. In De Adelaarshorst werd het 2-0. Namens de thuisploeg zorgden Philippe Rommens en Isac Lidberg voor de treffers. Het was voor het eerst sinds 9 oktober, in het uitduel bij Feyenoord (2-0), dat Twente tegen een nederlaag aanliep. Het duel werd ontsierd door ernstige ongeregeldheden op de tribunes en moest na twintig minuten worden gestaakt. Door het verlies is het gat met koploper Feyenoord voor Twente opgelopen tot negen punten.

De thuisploeg begon zeer voortvarend aan het duel en na iets meer dan vijf minuten kwam Go Ahead Eagles al op voorsprong. Rommens pompte de bal de Twentse zestien in richting Lidberg. Tot ieders verbazing viel de bal in één keer in de verre hoek achter Lars Unnerstall: 1-0. Tien minuten later werd het zelfs 2-0. Aan de treffer ging een zeldzame fout van Unnerstall vooraf. Hij tastte mis bij een voorzet van Rommens en Lidberg kon vrij binnenkoppen: 2-0.

Daarna ging het helemaal mis op de tribune achter Unnerstall. Er werd door Twente-supporters vuurwerk en stoeltjes op het veld gegooid, waarop scheidsrechter Ingmar Oostrom besloot het duel te staken. Nadat de wedstrijd was hervat ging de thuisploeg door waar het was gebleven. Finn Stokkers had vlak voor rust de 3-0 op de schoen. Hij nam een fraaie pass van invaller Rashaan Fernandes goed mee, maar schoof de bal naast het doel. Vlak daarna werd een schot van Václav Cerný gekraakt, aan de andere kant kwam een scherpe voorzet van Adekanye net niet aan bij Stokkers en kreeg Lidberg op zijn beurt de bal niet bij Adekanye.

Na rust ging Twente op zoek naar de aansluitingstreffer. Sem Steijn was daar dicht bij, hij volleerde van dichtbij een voorzet van Ricky van Wolfswinkel bijna achter Jeffrey De Lange. Twente had het balbezit, Go Ahead kwam er zo nu en dan gevaarlijk uit. Vooral dankzij de fysieke kracht en werklust van Lidberg. Twente was voorin te onzorgvuldig om het De Lange echt moeilijk te maken. De druk van Twente was er wel, tot uitgespeelde kansen kwam de ploeg van Ron Jans maar niet. Manfred Ugalde ging in de slotfase nog opzichtig op zoek naar een penalty, Oostrom trapte hier niet in. Invaller Jay Idzes zorgde bijna nog voor de 3-0, maar dat leed werd Twente bespaard.