Ten Hag ziet Rashford weer uitblinken en nadert Man City tot op drie punten

Zondag, 19 februari 2023 om 16:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:25

Manchester United heeft zondag een overwinning geboekt in de Premier League. De ploeg van trainer Erik ten Hag won dankzij een dubbelslag van Marcus Rashford en een goal van Jadon Sancho met 3-0 van Leicester City. United was de betere partij, al kwam het met name in de eerste twintig minuten regelmatig goed weg en ontpopte David de Gea zich tot held van the Red Devils. Door de overwinning komt United op drie punten van nummer twee Manchester City, terwijl Leicester op de veertiende plaats blijft steken.

Bij United raakte Tyrell Malacia zijn basisplaats kwijt. Luke Shaw bekleedde de linksbackpositie, terwijl Victor Lindelöf en Lisandro Martínez de centrale verdedigers van dienst waren. Laatstgenoemde was tijdens het Europa League-duel met Barcelona (2-2) nog geschorst. Op het middenveld had Ten Hag een basisplaats in huis voor Marcel Sabitzer. Voorin stonden Rashford, Bruno Fernandes en Alejandro Garnacho achter spits Wout Weghorst. Diogo Dalot kreeg op de rechtsbackpositie de voorkeur boven Aaron Wan-Bissaka.

?????????????????????? ?? Wie anders dan Rashford zet United op voorsprong ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/C9ocbieHOz — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 19, 2023

United begon sterk aan de wedstrijd, maar mocht De Gea bedanken dat het niet snel twee tegentreffers te verwerken kreeg. Allereerst had de Spaanse doelman een reflex in huis op een schot van Harvey Barnes. Aan een schot van Tetê kon de goalie niets doen, maar hij zag tot zijn opluchting dat de bal naast ging. Kelechi Iheanacho was na twintig minuten eveneens zeer dicht bij de openingstreffer. Een kopbal van de Nigeriaan kon in de korte hoek ternauwernood worden gekeerd door De Gea.

Het bleken dure missers voor Leicester te zijn. Na slordig balverlies van Wout Faes werd Bruno Fernandes in stelling gebracht, die ruimte zag bij Rashford. De spits snelde richting doel en vond de verre hoek: 1-0. United kwam daarna in rustiger vaarwater en op aangeven van Fernandes had Dalot voor de 2-0 moeten zorgen. De Portugees stond volledig vrij in de zestien, maar raakte de bal verkeerd.

Ten Hag besloot tijdens de rust te wisselen en bracht Sancho in de ploeg, wat ten koste ging van Garnacho. Het eerste gevaar van het tweede bedrijf kwam op naam van Martínez. De ex-Ajacied kopte een vrije trap snoeihard tegen de lat. Nog voor het uur wist United de marge alsnog te verdubbelen. Rashford werd diep gestuurd en rondde onder Danny Ward door af. De treffer werd in eerste instantie geannuleerd, maar uit de herhaling bleek dat Rashford op gelijke hoogte stond met Faes: 2-0.

Het duel leek beslist en vijf minuten later maakte Sancho aan alle illusies een einde, toen hij op aangeven van Fernandes de bal in de linkerhoek werkte: 3-0. Weghorst werd in het restant nadrukkelijk gezocht door zijn teamgenoten. Het ontbrak de Nederlander echter aan fortuin voor het doel. Zo schoot hij vlak voor tijd in kansrijke positie op Ward. Leicester kon na de derde treffer van United weinig gevaar meer stichten.