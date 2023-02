PSV bijt zich stuk op stug FC Utrecht en laat Feyenoord uitlopen

Zondag, 19 februari 2023 om 16:25

PSV heeft zich zondag niet weten te herstellen van de midweekse zeperd tegen Sevilla. De Eindhovenaren kwamen op bezoek bij FC Utrecht niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Dat gebeurde onder toeziend oog van Fred Rutten, die eindverantwoordelijke was vanwege ziekte van Ruud van Nistelrooij. PSV ziet Feyenoord zo met twee punten uitlopen, daar de koploper een dag eerder met 2-1 van AZ won.

De wegens ziekte afwezige Van Nistelrooij en zijn staf voerden drie wijzigingen door ten opzichte van de zeperd in Sevilla (3-0 verlies). Twee daarvan waren echter noodgedwongen: Ibrahim Sangaré was ziek en André Ramalho was niet geheel wedstrijdfit. Mauro Júnior en Armando Obispo verschenen daarom aan de aftrap in De Galgenwaard. Rechts voorin nam Johan Bakayoko de plaats van Ismael Saibari in.

Het verfriste PSV wist in de eerste helft maar weinig te creëren in Utrecht. Voor de gastheren gold echter hetzelfde. In een zeldzame situatie waarin de Domstedelingen wél voor het vijandelijke doel terechtkwamen, was het gelijk raak. Outhmane Boussaid kreeg op de rand van het zestienmetergebied alle tijd en ruimte om uit te halen en krulde prachtig langs Walter Benítez. Lang kon Utrecht echter niet van de voorsprong genieten.

Drie minuten voor rust zette Xavi Simons een dribbel in op links. De technicus gaf mee aan spits Luuk de Jong, die Bakayoko bereikte met een teruggetrokken voorzet. De Belg werd geen strobreed in de weg gelegd en kon beheerst afronden voor de 1-1. Het was een verdiende stand gezien de kansenverhoudingen, maar geenzins genoeg voor PSV, dat bij winst de tweede plek kon overnemen.

De Jong dacht zijn ploeg vlak na de thee op rozen te brengen. De zo bekritiseerde spits schoot van dichtbij raak, maar zag de treffer afgekeurd worden vanwege buitenspel. Amper zes minuten later leek hem dat nóg eens te gebeuren, alleen was nu het omgekeerde het geval. VAR Rob Dieperink oordeelde dat De Jong niets fout deed bij een rebound op een schot van Bakayoko en keurde zo de 1-2 van PSV goed. Binnen een oogwenk stond het echter alweer 2-2.

Sander van de Streek kreeg de bal op randje strafschopgebied voor zijn voeten en versloeg Benítez met een van richting veranderd schot: 2-2. PSV ging in het restant van het duel met alle macht op zoek naar de zege. Guus Til kwam nog twee keer heel dichtbij (eenmaal redding Vasilis Barkas, eenmaal op de paal), net als invaller Saibari. Utrecht hield echter stand. Oud-PSV'er Bart Ramselaar maakte in de slotfase nog zijn rentree na een lange kruisbandblessure.