Noa Lang gaat volledig door het lint: ‘Kanker, kanker, elke fucking week!’

Zondag, 19 februari 2023 om 16:10 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:15

Noa Lang kon zich na het 2-2 gelijkspel tegen Cercle Brugge niet beheersen. De vleugelspits toonde zich zichtbaar gefrustreerd over het zoveelste puntenverlies op rij, blijkende uit zijn woorden in de catacomben. Lang tierde erop los, waarbij hij meermaals het woord 'kanker' in de mond nam.

Sinds Scott Parker eind december het roer overnam bij Club Brugge werd er nog slechts één keer gewonnen door zijn ploeg. Ook het duel tegen Cercle mondde weer uit in puntenverlies. Lang bracht Club nog wel op voorsprong, maar zag na iets meer dan negentig minuten toch een 2-2 eindstand op het scorebord staan. Dat kon de Nederlander maar moeilijk verkroppen.

"Kanker, kanker, donder op, man. Fucking pussy's, elke fucking week!", schreeuwt Lang na afloop door het Jan Breydelstadion. De 23-jarige aanvaller maakte zondag zijn vijfde competitiedoelpunt van het seizoen. Ondanks het puntenverlies staat Club nog wel 'gewoon' vierde in de Jupiler Pro League. Het verloor zondag ook Bjorn Meijer, die vlak voor rust met een verzwikte enkel moest worden vervangen.