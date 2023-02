Lang laat zich gelden maar kan nieuwe domper Club Brugge niet voorkomen

Zondag, 19 februari 2023 om 15:31 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:18

Club Brugge heeft zondag voor de vierde maal op rij puntenverlies geleden. Tegen stad- en stadiongenoot Cercle Brugge kwam de equipe van Scott Parker niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Noa Lang liet zich wel in positieve zin gelden door de openingstreffer te verzorgen.

Club Brugge blijft ook onder Parker matig presteren. Sinds de Engelsman het roer eind december het roer overnam bij Blauw-zwart, werd er slechts één (!) keer gewonnen. In die wedstrijd, daterend van 29 januari, was Lang van wezenlijke importantie. De zesvoudig Oranje-international verzorgde de openingstreffer in de 1-2 overwinning op laagvlieger Zulte Waregem.

Ook tegen Cercle was Lang verantwoordelijk voor de eerste goal van de wedstrijd. Het riekte even naar buitenspel, maar de Capellenaar rondde na achttien minuten eenvoudig af na een balletje breed van Ferran Jutglà. Het was Langs vijfde competitietreffer van het seizoen. De Nederlander zag hoe landgenoot Bjorn Meijer zeven minuten voor rust moest afhaken vanwege een verzwikte enkel, en zag ook hoe Club vijf minuten in het tweede bedrijf de voorsprong verspeelde.

Abu Francis stuurde Thibo Somers weg op rechts, die op zijn beurt Kévin Denkey op zijn wenken bediende. De Togolese spits liet Simon Mignolet kansloos en werkte de 1-1 binnen. Dat was verdiend te noemen, daar Cercle al vijftig minuten lang de betere ploeg was. Toch was het Club dat weer op voorsprong kwam. Casper Nielsen rondde twintig minuten voor tijd een zeldzame aanval beheerst af. Even leken Parker en de zijnen de overwinning te stelen, voordat Somers in minuut 78 toch de 2-2 binnenkopte.