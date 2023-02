Paris Saint-Germain pakt volle buit in extremis dankzij Mbappé en Messi

Zondag, 19 februari 2023 om 15:01 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:53

Paris Saint-Germain heeft in extremis een overwinning geboekt in de Ligue 1. In eigen huis won de ploeg van Christophe Galtier met 4-3 van Lille. Na ruim een kwartier stonden de Parijzenaars met 2-0 voor, maar na rust ging het nog bijna mis. Via Kylian Mbappé en Lionel Messi pakte PSG toch de volle buit. Grote smet was het uitvallen van Neymar.

Na één minuut spelen moest Gianluigi Donnarumma zich al strekken op een schot van Timothy Weah. Daarna nam de thuisploeg meteen het heft in handen. Na tien minuten spelen toonde Mbappé zijn klasse. Hij kreeg de bal van Neymar, dribbelde de zestien in, speelde de bal door de benen van Tiago Djalo en tikte de bal achter Lucas Chevalier: 1-0. Vlak daarna was het Neymar die het net vond. De Braziliaan zette de aanval zelf op. Via Vitinha kreeg hij de bal terug en kon hij binnentikken: 2-0.

Lille liet het er niet bij zitten en rechtte de rug. Donnarumma moest handelend optreden bij inzetten van Jonathan David en tien minuten na de 2-0 kregen de bezoekers loon naar werken. André Gomes bracht de bal de Parijse zestien in en Bafodé Diakité kon helemaal vrij inkoppen: 2-1. De bezoekers wilden kort na de gelijkmaker een penalty, maar kregen nul op het rekest van scheidsrechter Willy Delajod.

Kort na rust kreeg PSG domper op domper te verwerken. Neymar kwam na een duel lelijk ten val, leek een enkelblessure op te lopen en moest geblesseerd het veld af. Hij werd vervangen door Hugo Ekitike. Vlak daarna zorgde Lille’s topscorer David voor nog meer ellende voor de Parijzenaars. Hij benutte een penalty nadat Fabián Ruiz een corner met de hand beroerde in de eigen zestien. David pakte het cadeau maar al te graag uit: 2-2.

Tien minuten later kwam Lille zelfs op voorsprong in het Parc des Princes. Een mooie diepe bal van Gomes op Jonathan Bamba leek op niets uit te lopen, maar laatstgenoemde ramde de bal hard achter Donnarumma: 2-3. Mbappé was zichtbaar boos na de tegentreffer en liet met diverse handgebaren weten zeer teleurgesteld te zijn in zijn teamgenoten. Toch kwam PSG langszij. Wederom was Mbappé trefzeker. Hij schoof de gelijkmaker achter Chevalier: 3-3. In de vijfde minuut van de blessuretijd werd Messi de matchwinner. Hij schoot een vrije trap binnen en zorgde er voor dat de drie punten in Parijs bleven.

