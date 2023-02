Vink confronteert Fred Rutten: ‘Ga niet zomaar een welles-nietesverhaal houden’

Zondag, 19 februari 2023 om 14:42 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:46

Marciano Vink vindt dat er bij PSV meer aanvallend initiatief uit mag gaan van Jordan Teze. De analist is van mening dat de rechtsbuiten van de Eindhovenaren, of dit nu Ismael Saibari of Johan Bakayoko betreft, te veel wordt aangewezen op één tegen één situaties. Volgens Vink kan een aanvallender spelende Teze hierin soelaas bieden. Dat drukt hij ook Fred Rutten op het hart voorafgaand aan FC Utrecht - PSV.

De staf van PSV kiest de laatste tijd steevast voor Teze als rechtervleugelverdediger. Tegen Sevilla (3-0 verlies) pakte dat echter niet goed uit, en dat kwam volgens Vink niet alleen door Tezes verdedigende acties. "Wat verwachten jullie van een Jordan Teze?", vraagt de analist aan Rutten, die vanwege ziekte van Ruud van Nistelrooij voor de camera van ESPN verschijnt. "Het kan ook zo zijn dat Bakayoko ondersteuning krijgt van een back die er overheen wil komen, zodat hij ruimte creëert of er in ieder geval iets gebeurt. Nu is het heel vaak zo dat Bakayoko de één tegen één moet opzoeken en Teze een beetje blijft staan."

Rutten kan zich vinden in Vinks analyse. "Op zijn tijd zal ook Jordan zijn momenten moeten kiezen om de overlap te maken", erkent hij. Rutten voegt echter direct toe: "Maar in de basis roteren wij vooral op links. Als het dan juist wel op rechts gebeurt, is het heel erg verrassend voor de tegenstander." Vink geeft daarop toe dat Rutten een punt heeft, maar zodra de assistent van PSV voor de camera verdwijnt, vervolgt hij zijn relaas.

"Ik ga niet zomaar een welles-nietesverhaal over Teze houden", zegt Vink. "Natuurlijk is het een verrassing als hij een keer opkomt, maar in dit systeem mag je veel meer initiatief van hem verwachten. Die jongens (Saibari en Bakayoko, red.) worden aan de één tegen één overgelaten. Geef die jongens opties." Tegen Sevilla mocht Saibari het nog vanaf de aftrap laten zien. Van Nistelrooij en de zijnen kiezen zondag voor Bakayoko als meest rechter aanvaller.