Heerenveen overleeft stormachtig begin en wint armoedige Friese derby

Zondag, 19 februari 2023 om 14:08 • Mart Oude Nijeweeme

De Friese derby tussen SC Cambuur en sc Heerenveen is zondagmiddag ten prooi gevallen aan Heerenveen. Cambuur kwam binnen een minuut op voorsprong via Bjorn Johnsen, maar zakte vervolgens heel ver weg: 1-2. Osame Sahraoui en Milan van Ewijk bezorgden de bezoekers de volle buit. De laatste keer dat Cambuur het Friese onderonsje op zijn naam wist te schrijven is alweer even geleden. In 2015 gebeurde dat voor het laatst. Heerenveen stijgt door de zege naar de achtste plek. Cambuur blijft de nummer laatst.

Het duel tussen Cambuur en Heerenveen betekende vooral een treffen tussen twee teams die in bijzonder slechte doen zijn. Cambuur wist slechts één van de laatste dertien wedstrijden te winnen, terwijl Heerenveen de laatste vier wedstrijden verloor. Bovendien wist de ploeg van Kees van Wonderen al ruim een maand de nul niet meer te houden, terwijl de ploeg voorheen juist werd geroemd om de defensieve organisatie. De vele tegentreffers kunnen niet los worden gezien van de afwezigheid van Andries Noppert. De doelman is al even afwezig vanwege blessureleed en moest ook de Friese derby aan zich voorbij laten gaan.

Ook tegen Cambuur was het Heerenveen niet gegeven om de nul te houden. Reservedoelman Xavier Mous zag de bal al na 59 seconden in het net liggen. Na een voorzet van Michael Breij rondde Johnsen op fraaie wijze af voor zijn eerste treffer in dienst van Cambuur. De thuisploeg kende een stormachtig begin van de wedstrijd en leek al snel op 2-0 te komen, maar na een combinatie van opnieuw Johnsen en Breij had laatstgenoemde het vizier niet op scherp staan. Aan de andere kant was het halverwege de eerste helft wel raak. Sahraoui kreeg de bal met wat geluk voor de voeten en haalde doeltreffend uit: 1-1.

Wat een start van de Friese derby! Bjørn Johnsen maakt op fantastische wijze zijn eerste voor @SCCambuurLwd! ??#camhee — ESPN NL (@ESPNnl) February 19, 2023

Diezelfde Sahraoui had niet veel later een afgemeten voorzet in huis op Ché Nunnely, maar zag de buitenspeler rakelings voorlangs koppen. Ook Pawel Bochniewicz was ongelukkig in de afronding. De beginfase van de tweede helft verliep uiterst rommelig, zoals sowieso de hele wedstrijd bol stond van de spanning. Er heerste een schitterende derbysfeer in Leeuwarden. Sportief liet het bij vlagen flink te wensen over. Een inzet van Nunnely kon eenvoudig gekeerd worden door Robbin Ruiter, terwijl een volley van Navarone Foor over het doel van Mous ging. Sjors Ultee bracht daarop na een uur spelen Mimoun Mahi binnen de lijnen om het duel open te breken.

Het was echter Heerenveen dat voor het eerst de leiding nam. Na een klutssituatie voor het doel van Ruiter wekte Milan van Ewijk met een artistieke omhaal de bal in het Cambuur-doel. Met het inbrengen van Roberts Uldrikis, Silvester van der Water en Robin Maulun gaf de thuisploeg een kwartier voor tijd het startsein voor een slotoffensief, wat meteen leidde tot een goede mogelijkheid. Maulun profiteerde bijna van geklungel in de defensie van Heerenveen, maar plaatste zijn schot rakelings naast. De beste kans kwam op naam van Uldrikis. De Let vond Mous op zijn weg na een kopbal van dichtbij.