De Graafschap kan na vier duels zonder overwinning eindelijk weer juichen

Zondag, 19 februari 2023 om 14:10 • Paul Jeursen

Voor het eerst in vier duels heeft De Graafschap weer eens gewonnen. In de Keuken Kampioen Divisie werd Roda JC thuis met 2-0 verslagen. Via een kopbal van Rio Hillen en een heerlijke uithaal van Jeffry Fortes werden de Limburgers met een nederlaag naar huis gestuurd. Ondanks de winst blijft De Graafschap op een veertiende positie op de ranglijst staan. Roda bezet de elfde plek.

De thuisploeg nam vanaf de aftrap het heft in handen en werd na tien minuten via Giovanni Korte gevaarlijk. Zijn kopbal ging echter net naast. De aanhoudende druk van De Graafschap leidde in eerste instantie tot niet heel veel gevaar. De bezoekers op De Vijverberg konden na een klein halfuur eindelijk juichen toen de openingstreffer viel. Rio Hillen knikte een corner van Alexander Büttner binnen achter Moritz Nicolas en tekende zo voor zijn tweede competitietreffer: 1-0.

Opvallend: alle tegengoals die Roda dit kalenderjaar om de oren kreeg, vielen allemaal binnen de eerste 37 minuten van een wedstrijd. De thuisploeg ging vervolgens nadrukkelijk op zoek naar de 2-0 en was daar dicht bij via Korte en Basar Önal. Het was Fortes die echter doel trof. Roda kreeg de bal vlak voor rust niet weggewerkt en Fortes zorgde met een schitterende uithaal voor de 2-0. De bal viel voor zijn linker en zijn knal ging diagonaal en onhoudbaar achter Nicolas. Meteen daarna had Dylan Vente de aansluitingstreffer op de schoen. Hij kon een goede en scherpe voorzet van Romano Postema net niet binnentikken.

Prachtig zondagsschot van Jeffry Fortes! ??#grarod — ESPN NL (@ESPNnl) February 19, 2023

In het tweede bedrijf beet Roda wat meer van zich af. Vente en Sami Ouaissa kwamen nog wel in de buurt van Hidde Jurjus, maar tot een treffer leidde dit niet. Het lukte de Limburgers niet om echt gevaarlijk te worden en de thuisploeg nam wat gas terug. Via standaardsituaties deelde Roda wel speldenprikjes uit, echt problematisch werd het niet voor Jurjus. Aan de andere kant was het juist de thuisploeg die nog verder uit had kunnen lopen. Charlison Benschop en Büttner waren dicht bij De Graafschaps derde van de middag.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 25 18 3 4 33 57 2 Heracles Almelo 25 16 3 6 34 51 3 Almere City FC 25 13 4 8 7 43 4 VVV-Venlo 25 12 6 7 3 42 5 Willem II 25 11 7 7 13 40 6 FC Eindhoven 25 11 6 8 1 39 7 MVV Maastricht 24 11 5 8 5 38 8 Jong AZ 25 11 5 9 4 38 9 Telstar 25 9 9 7 -4 36 10 NAC Breda 24 10 4 10 -1 34 11 Roda JC Kerkrade 25 10 4 11 0 34 12 ADO Den Haag 25 9 7 9 -4 34 13 Jong PSV 25 8 7 10 -1 31 14 De Graafschap 25 8 6 11 -2 30 15 FC Dordrecht 25 7 5 13 -11 26 16 FC Den Bosch 25 8 2 15 -15 26 17 Helmond Sport 25 7 5 13 -20 26 18 Jong Ajax 24 5 10 9 -5 25 19 TOP Oss 25 7 3 15 -17 24 20 Jong FC Utrecht 24 4 5 15 -20 17