‘Waarom hij nog bij spelhervattingen van Ajax betrokken is, weet alleen hij’

Zondag, 19 februari 2023 om 12:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:45

Henk Spaan vraagt zich af waarom Dusan Tadic zich nog altijd met de standaardsituaties bemoeit bij Ajax. De columnist richt zich in dagblad Trouw tot de aanvoerder van de Amsterdammers, die er afgelopen donderdag tegen Union Berlin met zijn ploeggenoten voor het eerst sinds februari 2020 niet in slaagde om een schot op doel te lossen. Symbolisch voor het optreden van de landskampioen was een hopeloze vrije trap van Steven Bergwijn, waar ook Tadic een rol in had.

Ajax kreeg in de tweede helft tegen Union een uitgelezen mogelijkheid om gevaar te stichten, toen Bergwijn mocht aanleggen voor een vrije trap. Nadat Kenneth Taylor de bal had breed gelegd op Tadic, schoot de buitenspeler echter hopeloos over. "Achter de bal stonden Taylor, Tadic en Bergwijn. Taylor gaf een tikkie opzij, Tadic legde de bal stil en Bergwijn schoot hoog over", zag ook Spaan. "Waarom moesten en zouden Taylor en Tadic hun rol spelen bij die vrije trap? Waarom Tadic nog steeds corners en vrije schoppen neemt, weet alleen Tadic."

Ook plaatst Spaan zijn vraagtekens bij de keuzes van John Heitinga. De columnist is van mening dat Kian Fitz-Jim meer kansen verdient onder de nieuwe Ajax-trainer. De middenvelder wordt sinds het doorschuiven van Heitinga wel vaker bij de hoofdmacht betrokken, maar hoeft nog niet te rekenen op een basisplaats. "Terwijl overal bij Europese topclubs teenagers in het eerste elftal spelen, mag bij Ajax de enige middenvelder die een slimme pass kan geven toekijken naar de onmacht van zijn collega's."

Heitinga kiest op het middenveld de laatste weken voor Taylor, Steven Berghuis en Davy Klaassen. Edson Álvarez wordt voor de gelegenheid als centrale verdediger ingezet. Tegen Union begon de Mexicaan wel op het middenveld en was er een reserverol voor Klaassen. Verwacht wordt dat zondag in de competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam Álvarez weer in het hart van de defensie wordt opgesteld. Ajax kan bij een overwinning op de verrassende nummer zes op drie punten komen van koploper Feyenoord.