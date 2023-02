Erik ten Hag stipt ‘prioriteit’ voor Manchester United aan op de transfermarkt

Zondag, 19 februari 2023 om 12:54 • Guy Habets • Laatste update: 13:15

Erik ten Hag heeft aangegeven dat het binnenboord houden van Marcus Rashford cruciaal is voor Manchester United. Het contract van de aanvaller, die dit seizoen excelleert onder de Nederlandse manager, loopt medio 2024 af en dus is er de club veel aan gelegen om snel het gesprek aan te gaan. Ten Hag noemt dat zelfs een prioriteit.

Rashford zou komende zomer heel interessant kunnen worden voor clubs, aangezien hij dan nog maar een contract voor een seizoen heeft op Old Trafford. Ten Hag en Man United willen dat koste wat het kost voorkomen. "Een nieuw contract voor Marcus is onze prioriteit", laat de Tukker optekenen in diverse Engelse media. "We zijn er druk mee bezig op de achtergrond. Natuurlijk moeten we Marcus binnenboord houden."

Dit seizoen kwam de 25-jarige Rashford in 35 officiële wedstrijden tot 22 doelpunten en acht assists voor United, terwijl hij in voorgaande jaargangen nooit dat soort cijfers kon overleggen. Ten Hag denkt dat zijn pupil vooral mentaal is gegroeid. "Op de eerste dag dat ik hem zag, zei ik tegen hem dat ik hem hier wilde zien lachen. Dat is hem gelukt, want nu is hij in een voor hem gelukkige omgeving."

Onder meer door de goals en assists van Rashford maken the Red Devils een prima seizoen door. In de Premier League wordt de derde plaats bezet gehouden, terwijl er ook nog kans wordt gemaakt op eremetaal in de Europa League, FA Cup en EFL Cup. Over een week spelen Ten Hag en de zijnen in de finale van dat laatste toernooi tegen Newcastle United, drie dagen na de Europese return tegen Barcelona. In het Spotify Camp Nou werd er met 2-2 gelijkgespeeld.