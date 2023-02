Xavi gooit Barcelona volledig om en kiest zes nieuwe spelers in basiselftal

Zondag, 19 februari 2023 om 19:52 • Paul Jeursen • Laatste update: 19:55

De opstelling van Barcelona voor het duel met Cádiz is bekend. Xavi kiest ervoor om, zoals hij eerder al meldde, enkele basisspelers rust te geven. De oefenmeester heeft te maken met behoorlijk wat afwezigen en wijzigt zijn opstelling flink. Frenkie de Jong blijft 'gewoon' staan op het middenveld, waar Sergi Roberto een kans krijgt. Het duel in het Spotify Camp Nou wordt om 21.00 uur afgetrapt en is te zien op Ziggo Sport.

Xavi kreeg afgelopen donderdag een flinke domper te verwerken toen Pedri geblesseerd uitviel in het Europa League-duel met Manchester United (2-2). Ook Sergio Busquets is nog altijd afwezig vanwege een kwetsuur. Zodoende moest de oefenmeester een kleine puzzel leggen om tot zijn basiself te komen voor het duel met Cádiz. Van tevoren had hij al aangegeven enkele basisspelers rust te gunnen tegen de laagvlieger. In totaal staan er zes andere namen aan de aftrap.

Marc-André ter Stegen verdedigt zoals gewoonlijk het doel. Voor hem staan Jules Koundé, Andreas Christensen, Eric García en Alejandro Balde (v.r.n.l.). Jordi Alba krijgt rust, terwijl Ronald Araújo geschorst is. Tot op heden hoefde Ter Stegen pas zeven ballen uit het net te halen en Barcelona heeft zodoende de minst gepasseerde defensie in LaLiga.

Busquets werd terugverwacht, maar is nog niet speelklaar. Door de vele afwezigen schuift Gavi terug vanuit de voorhoede naar het middenveld, waar ook De Jong en Roberto staan. Ferran Torres en Ansu Fati hebben zondagavond de taak om centrumspits Robert Lewandowski te bedienen vanaf de zijkanten. Midweeks tegen United speelden Gavi en Raphinha nog op de flanken.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Christensen, García, Balde; De Jong, Sergi Roberto, Gavi; Ferran, Lewandowski, Fati.